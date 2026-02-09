¥É¥ë±ß156.50±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡¢±ßÇä¤ê¤«¤é±ßÇã¤¤¤Ë¡¡ÊÒ»³È¯¸À¤Ç²ðÆþ·Ù²ü
¥É¥ë±ß156.50±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡¢±ßÇä¤ê¤«¤é±ßÇã¤¤¤Ë¡¡ÊÒ»³È¯¸À¤Ç²ðÆþ·Ù²ü
¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤È¤ÎÊóÆ»¤Ç½µÌÀ¤±¤Ï±ßÇä¤êÍ¥Àª¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ðÆþ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±ßÇã¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÁáÄ«¤Ë°ì»þ157.76±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¤½¤Î¸å156.50±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ÏÆüÍËÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð·îÍËÆü¤Ë¶âÍ»»Ô¾ì¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤¬Äù·ë¤·¤¿³Ð½ñ¤Ç¤ÏµÞ·ã¤ÊÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²ðÆþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºâÀ¯°²½·üÇ°¤«¤éºÄ·ô¤Ï²¼Íî¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ2.28%Âæ¤Ë¾å¾º¡¢Àè·î27Æü°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¡£
¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤È¤ÎÊóÆ»¤Ç½µÌÀ¤±¤Ï±ßÇä¤êÍ¥Àª¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ðÆþ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±ßÇã¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÁáÄ«¤Ë°ì»þ157.76±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¤½¤Î¸å156.50±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ÏÆüÍËÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð·îÍËÆü¤Ë¶âÍ»»Ô¾ì¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤¬Äù·ë¤·¤¿³Ð½ñ¤Ç¤ÏµÞ·ã¤ÊÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²ðÆþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºâÀ¯°²½·üÇ°¤«¤éºÄ·ô¤Ï²¼Íî¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ2.28%Âæ¤Ë¾å¾º¡¢Àè·î27Æü°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¡£