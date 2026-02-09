¡Ú½°±¡Áª¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ´ð½à¤Ê¤ó¤À¡©¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×61ºÐÇÐÍ¥¤¬»ä¸«
ÇÐÍ¥¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê61¡Ë¤¬8ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
8ÆüÌë³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¡¢¿·ÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬ÂçÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¹âÃÎ¤Ï¡ÖÁªµó¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÉ÷¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÁ°²ó¤Î»²±¡Áª¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬·âÄÀ¤Çº£²ó¤ÏµÕÅ¾¡£¤½¤Î´Ö¤ï¤º¤«1Ç¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ´ð½à¤Ê¤ó¤À¡©¤È¡¢²¶¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤·¤«¤·¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ÈÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬Áªµó¤Ã¤ÆÇîÂÇ¤À¤Ê¡£Èë½ñ¤â´Þ¤á¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼º¶È¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤í¡©¤½¤ì¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£