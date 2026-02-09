¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¿·Í½¹ð¸ø³«¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬°ÛÀ±¿Í¤È¥Ð¥Ç¥£¤Ë
¡¡3·î20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¼ç±é±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¤Î¿·Í½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù2026Ç¯3·î20Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤Ø¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¤â
¡¡¡Ø¥ì¥´®¥àー¥Óー¡Ù¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥íー¥É¡õ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥ß¥éー¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Î´©¹ÔÄ¾¸å¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡¦¥ê¥¹¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¿Íµ¤ºî²È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ー¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿SFÂçºî¡£ÌÇË´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿ÃÏµå¤Î±¿Ì¿¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Ãæ³Ø¤Î²Ê³Ø¶µ»Õ¤¬¡¢±§Ãè¤Î²Ì¤Æ¤ÇÆ±¤¸ÌÜÅª¤ò»ý¤ÄÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¦¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¸Î¶¿¤òµß¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Ì¤ÃÎ¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃÏµå¤Îµ¤²¹¤ÏÄã²¼¤·¡¢Á´¿ÍÎà¤ÏÌÇË´¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±ÃÃÒ¤¬½¸·ë¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï²æ¡¹¤ÎÂÀÍÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±§Ãè¤Ë»¶¤é¤Ð¤ëÌµ¿ô¤Î¹±À±¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢11.9¸÷Ç¯Àè¤ËÍ£°ìÌµ»ö¤ÊÀ±¤òÈ¯¸«¡£¿ÍÎà¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ºö¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥¤Ç¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÂÀÍÛ¤ÈÁ´¿ÍÎà¤òµß¤¦¤¿¤á¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤³¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î ¡È¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡Ê¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ë¡É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á±§Ãè¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¤Î²Ê³Ø¶µ»Õ¥°¥ìー¥¹¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡Ë¡£ÃÏµå¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿±§Ãè¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡¢¼«¤é¤Î²Ê³ØÃÎ¼±¤òÍê¤ê¤ËÊ³Æ®¡£¶Ë¸Â¤Î¸ÉÆÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥°¥ìー¥¹¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÊìÀ±¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ò¤È¤êÊ³Æ®¤¹¤ë°ÛÀ±¿Í¥í¥Ã¥ー¡£»Ñ·Á¡¢¸ÀÍÕ¤â°ã¤¦Æó¿Í¤¬¡¢²Ê³Ø¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ËÄ©¤à¡¢±§ÃèºÇÂç¤ÎÆñÂê¡£Æó¿Í¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡£
¡¡¿ÍÎà¤¬½é¤á¤ÆÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë°ÛÀ±¿Í¥í¥Ã¥ー¡£Èà¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥°¥ìー¥¹¤¬ÃÏµå¤«¤é11.9¸÷Ç¯Î¥¤ì¤¿±§Ãè¤Ç½Ð²ñ¤¦¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡£´äÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Î»Ñ¤«¤é¡Ö¥í¥Ã¥ー¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÈà¤Ï¡¢¥°¥ìー¥¹¤ÈÆ±¤¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ïÂ²¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¥í¥Ã¥ー¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤êËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤âÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ー¤Ï¡¢¡ÖÍ½¹ð¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥Ã¥ー¤¬¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¡É¤À¤È·üÇ°¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Î¡¢¤½¤Î¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤«°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈëÌ©¤Î»Å³Ý¤±¤ÎÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Ïー¥È¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥ー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·Í½¹ð¤Ë¤Ï¡¢¥´¥º¥ê¥ó¥°±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥é¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ìー¥¹¤È¿ÍÎà¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¦°ÛÀ±¿Í¤Ç¤¢¤êÅ·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥í¥Ã¥ー¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢»Ñ·Á¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Î¶¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë