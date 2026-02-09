¥Û¥·¥Ç¥ó¤¬ÂçÉýÂ³¿¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´ØÏ¢¸þ¤±¹¥Ä´¤Ç£²£¶Ç¯£³·î´üÍø±×Í½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥Û¥·¥Ç¥ó<6804.T>¤¬ÂçÉýÂ³¿¤·ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£¶£°²¯±ß¤«¤é£±£¹£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´£°¡¥£°¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£±£²£°²¯±ß¤«¤é£±£´£µ²¯±ß¡ÊÆ±£´£´¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¾å¹â¤Ï£´£´£°£°²¯±ß¡ÊÆ±£·£·¡¥£·¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ä°ÙÂØ±Æ¶Á¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´¸º¾¯¤Ê¤É¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£³£·£µ£°²¯£±£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²¡¥£±ÇÜ¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£¶£·²¯£´£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£µ£³¡¥£¶¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£´£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¶£·¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´ØÏ¢¸þ¤±µ¡¹½ÉôÉÊ¤äÊ£¹çÉôÉÊ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
