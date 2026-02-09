ÌÚÖºÍ¥¼Ì¿¿Å¸¡§ËÍ¤Î¶õ¡£¡¡
ÌÚÖºÍ¥»á¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡ÖËÍ¤Î¶õ¡£¡×¤¬¡¢¥½¥Ëー¥¹¥È¥¢ Ê¡²¬Å·¿À¤Ç2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡²¬»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÖº»á¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¶õ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½é¤Î¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤ëËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë±À¤äÍ¼¾Æ¤±¤ËÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¶õ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¶õ¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÅÄ¤ê¤µ»á¤ò·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡£
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏºßÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì
¦Á¥×¥é¥¶¡ÊÊ¡²¬Å·¿À¡Ë
¥½¥Ëー¥¹¥È¥¢ Ê¡²¬Å·¿À
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
11»þ00Ê¬～19»þ00Ê¬¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
ÄêµÙÆü
¤Ê¤·¡Ê12·î31Æü¡¢1·î1Æü¡¢Ë¡ÄêÅÀ¸¡Æü¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¡Ë
¥Èー¥¯¥·¥çー
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬
ºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
2020Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒU.Story Create¤òÀßÎ©¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Æ°²è¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¬Îò
2016Ç¯ ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï
2019Ç¯ À¤³¦¤Ç¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³
2020Ç¯ ³ô¼°²ñ¼ÒU.Story Create¤òÀßÎ©