¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦T4¡× -T4¤¬¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì-¡¡
Â¼¾åÍªÂÀ»á¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦T4¡× -T4¤¬¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì-¡Ù¤¬¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¶äºÂ¤Ë¤Æ2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤òÁö¤ë¡Ö²«¿§¤¤¿·´´Àþ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡£2ÊÔÀ®¤Î¤¦¤Á¡¢JRÅì³¤¤¬½êÍ¤¹¤ë923·ÁT4ÊÔÀ®¤Ï¡¢2025Ç¯1·î29Æü¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£
Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å»á¤¬JRÅì³¤Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È»£±Æ¤·¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ T4 JRÅì³¤¸ø¼° 923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー°úÂàµÇ°¼Ì¿¿½¸¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òºÆ¹½À®¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì
ÉÙ»Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー ¶äºÂ
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
Ê¿Æü¡§10»þ30Ê¬～19»þ00Ê¬
ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¡§11»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬
ºÇ½ªÆü¤Ï14»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
µÙ´ÛÆü
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦ÆÃÄêÆü
¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ00Ê¬～
ºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼Ì¿¿²È¡£
JRÈ¯Â¤ÎÇ¯¤ËÅ´Æ»È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢¿·¶¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¡ÊÍ¡Ë¥ì¥¤¥ë¥Þ¥ó¥Õ¥©¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢2017Ç¯ÆÈÎ©¡£°Ê¹ß¡¢¡ÖÅ´Æ»¶È³¦¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë»£±Æ¡¦¼èºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
Å´Æ»¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ñ¸÷Â¥¿Ê¡¦Áê¸ß¸òÎ®¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢ÂæÏÑ´Ñ¸÷¹×¸¥¾Þ¡Ê2019Ç¯ÂæÏÑÀ¯ÉÜ ´Ñ¸÷¶É¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¹Ã»Ò±à¡ÊËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¾ì·Ð¸³¼Ô¤Ç½é¤á¤Æ¿³ºº°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
2025Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥Ã¥¸¤è¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦T4 JRÅì³¤¸ø¼°923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー°úÂàµÇ°¼Ì¿¿½¸¡×¤ò½ÐÈÇ¡£
¼ç¤Ê¸ÄÅ¸
¡Ö¤Ä¤Ê¤°Î¹-¤½¤Î¡¢Æü¡¹¤Ø-¡×¡Ê2020Ç¯¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー¶äºÂ¡¦Âçºå¡Ë
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤«¤â¤á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡×¡Ê2023Ç¯·ÃÈæ¼÷ABC¥®¥ã¥é¥êー¡Ë
Ãø½ñ
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅ´Æ»¼Ì¿¿¡× ¡ÊÆüËÜ¼Ì¿¿´ë²è¡Ë