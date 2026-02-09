¡ÖÀïÁè²ÄÇ½¤Ê¹ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡×¹â»Ô¼«Ì±°µ¾¡¤ò´Ú¹ñ¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¡©¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡ÈÇË¶É¡É¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×
2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£½¢Ç¤¤«¤é3¥«·î¤Ç½°µÄ±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¡ÖÏ¢Î©¤¬²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¾¤Á¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È¾¡Éé¼ê¡É¤¬ÅªÃæ¤·¤¿·Á¤À¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡© ¡È¹â»Ô¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
²¿¤è¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¼çÍ×ÁíÁª¸øÌó¤Ç¤¢¤ë·ûË¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÀÊ³ÎÊÝ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´ÚÊÆÃæÆü¤ò¤á¤°¤ë³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¹½¿Þ¤Ë¤âÊÑ²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
NHK¤Ï8Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´465µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á274¡Á328µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¡Ê233µÄÀÊ¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢·ûË¡²þÀµ¤ËÉ¬Í×¤Ê3Ê¬¤Î2µÄÀÊ¡Ê310µÄÀÊ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢ÁíÁª¤òÁ°¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Åý¹ç¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢100µÄÀÊ°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¡£
¤ï¤º¤«2Ç¯Á°¤ÎÁíÁª¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤ë191µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂçÇÔ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë·àÅª¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Ç¤âºÇ¼å¤ÎÆâ³Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁíÁª°µ¾¡¤Ë¤è¤ê°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹ñÌ±Åª»Ù»ý¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¡È²þ³×¥É¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¤«¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÀïÁè¤¬²ÄÇ½¤Ê¹ñ²È¡×¤Ë¤â°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤ò·ûË¡¤ËÌÀµ¤¹¤ëÊ¿ÏÂ·ûË¡9¾ò²þÀµ°Æ¤òÍè·î¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ²ñ¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè9¾ò¤Ë¤Ï¡ÖÀïÁè¤ÈÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë°Ò³Å¤Þ¤¿¤ÏÉðÎÏ¹Ô»È¤ò±Êµ×¤ËÊü´þ¤·¡¢ÀïÎÏ¤ÏÊÝ»ý¤»¤º¡¢¹ñ¤Î¸òÀï¸¢¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Ï¡¢¤³¤Î¾ò¹à¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀµ¤¹¤ë¡ÖÂè3¹à¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë°Æ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤äÉðÎÏ¹¶·â»þ¤ËÆâ³Õ¤ØÎ©Ë¡¸¢¸Â¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¡×¤Î¿·Àß¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤È¹ç¤ï¤»¡¢ËÉ±ÒÈñ¤òGDPÈæ2¡ó¤ØÁý³Û¤¹¤ë·×²è¤ò1Ç¯Á°ÅÝ¤·¤·¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é¼Â¹Ô¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ëÆ³Æþ¤Ê¤É¤â¸ø¼°²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¸ø³«¤Î¾ì¤Ç¥¢¥á¥ê¥«»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·Ù²ü»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯11·î¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñ²ñ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¿¯¹¶¤È´ØÏ¢¤·¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤¬°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ò¶õÊØ¤Îºï¸º¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¼«½Í´«¹ð¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½ÐÅýÀ©¤Ê¤É¤ÇÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÚÆü´Ø·¸¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿¼ÂÍø½Å»ë¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊTwo-track¡Ë¡×ÀïÎ¬¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀè·î¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¶¡µëÌÖÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶¯¤¤ÊÝ¼éÀ¸þ¤ò»ý¤Ä¹â»Ô¼óÁê¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢ÆÈÅç¡ÊÃÝÅç¤Î´Ú¹ñ¸Æ¾Î¡ËÎÎÍ¸¢¼çÄ¥¤ò¶¯¤á¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÇË¶É¤Ø¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
