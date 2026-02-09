¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛTOMORROW X TOGETHER½é¤Î5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ーÂçÀ¹¶·¤ÇËë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢2·î7¡¦8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡Ù¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¢£4·î¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÉ¸¤Ë½àÈ÷Ãæ¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤â¡ª
¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç¡¢11·î¤Îºë¶Ì¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦ÃÎ¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥Éー¥à¡¢¤½¤·¤Æµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Þ¤Ç5¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤À¡£¥Ä¥¢ーÌ¾¤Ë¤Ï¡ÖÌóÂ«¤·¤¿ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ËÂ³¤¡¢TOMORROW X TOGETHER¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Îº¸±¦¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯·¿¤Î¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÏMOA¡ÊTOMORROW X TOGETHER¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¶á¤¯¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ä¤ê¡¢´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖLO$ER=LO♡ER¡×¤È¡Ö¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤È (Kitto Zutto)¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCan¡Çt Stop¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Ç®¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤Þ¡ÖDanger¡×¡ÖUpside Down Kiss¡×¡ÖGrowing Pain¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÌë (Hitori no Yoru)¡×¡Ö0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. ´öÅÄ¤ê¤é[Japanese Ver.]¡×¤Ê¤É¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤¿¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤À¡£TAEHYUN¤¬É½¸½ÎÏË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡ÖBird of Night¡×¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¡¢SOOBIN¤Î¡ÖSunday Driver¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø±éÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤³¤ä¤¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤Ø¤ó¡©¡¡¤Û¤Ê¹Ô¤¯¤Ç¡ª¡×¤ÈMOA¤òÍ¶¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
HUENINGKAI¤Î¡ÖDance With You¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥µー¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä»þÀÞ¸«¤»¤ëÄ©È¯Åª¤Ê´ãº¹¤·¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢YEONJUN¤Ï¡ÖGhost Girl¡×¤È¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNO LABELS PART.01¡Ù¤«¤é¡ÖTalk To You¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£BEOMGYU¤ÏMOA¤Î¹¬±¿¤ò´ê¤¦»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤¬Éñ¤¦Ãæ¤Ç¡ÖTake My Half¡×¤È¡ÖPanic¡×¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈäÏª¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë²ñ¾ì¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¸ø±é½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Î¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢Æ¬¤«¤é¥Ä¥Î¤¬À¸¤¨¤¿ (CROWN) [Japanese Ver.]¡×¤Î¥Ð¥éー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£Â³¤¯MC¤Ç¤ÏSOOBIN¤«¤é¡¢4·î¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÉ¸¤Ë½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï´î¤Ó¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHER¤ÈMOA¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡ÖÀ±¤Î»í [Japanese Ver.]¡×¤ÇËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¡ÖMOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¸÷¤ì (Everlasting Shine)¡×¡ÖI¡Çll See You There Tomorrow¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢2·î27¡¦28Æü¡¦3·î1Æü¤Ë´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ë¤Æ¡Ø2026 TXT MOA CON¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(P)&(C) BIGHIT MUSIC
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/