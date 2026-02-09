Snow Man向井康二、日本とタイの架け橋で貢献“アワード”受賞に喜び 母からの手紙も紹介「お母さんの子どもに生まれてきてくれて本当にありがとうございます」
Snow Manの向井康二が、6日から8日の期間に開催されたアジア最大級のオールジャパンイベント「JAPAN EXPO THAILAND 2026」で、日タイの架け橋として貢献しているタイ人や日本人功労者に授与される「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞した。
【画像】亀梨和也のハグで祝福を受けた向井康二
向井は、タイ俳優のマーチ=チュターウット・パッタラガムポンとW主演したタイBLドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』に出演した。同イベントの最終日に実施された授賞式に登壇し、W主演のマーチはビデオメッセージで応援コメントを披露。共演したフルークとユドがお祝いに駆け付け喜びを分かち合った。
会場に集まった観客の大声援に迎えられ「サワディーカップ」と挨拶をしながらステージへ登壇。会場には、タイのファンだけではなく、日本のファンも駆けつけ大盛りとなった。
2年ぶりの登場に「そうですね、このようにタイの皆さんに会えてうれしいです。基本的に日本にいるので、タイでこのようにお話しできる機会は多くないので、とてもうれしいです」と笑顔で心境を語りながら会場を見渡していた。タイに何回も来られてますが、行ってみたいところややってみたいことはと聞かれると、「低いボートにこういった感じで乗ってみたい」と体現する姿も。トーク中に「配信で見ている人もいるんですよね？盛り上がってますか？」と生配信で見ているファンに向けて感謝と気づかいを見せる姿もあった。
日タイの友好の懸け橋となってタイと日本を行ったり来たりしながら、ドラマなどに出演している。「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞した感想を聞かれ、「ありがとうございます。タイの賞をとれるのはすごくうれしくて、昨年は『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』というドラマを撮影したのですが、裏でプロデューサーさん、スタッフのみなさん、通訳の方とお会いしたんですけど、ドラマでも賞をとったりしてすごく盛り上がってましたね。たくさんの愛をありがとうございます」と感謝の意を述べた。
共演したマーチからのおめでとうのメッセージが披露されると、タイ語で応えた。「今週マーチと焼肉に行って、カラオケに行って、ダーツバーに行きました。マーチ君は今長野にいると思います」と、日本でマーチと再会した際の話も披露していた。
また、共演したフルークとユドがサプライズで登場。向井は満面の笑顔で、久々の再会のハグ。「おめでとうございます。乾杯」と日本語を交えてはなすユドと、「一緒に共演できてうれしかったです。この賞は康二さんのためにある賞です」とフルークは笑顔でお祝いを述べていた。また、ユドがドラマで共演した際の向井の印象を「本当に頑張る人で、撮影が終わっても部屋に帰ってセリフの練習をしていて、お母さんとタイ語の確認をして、夜遅くまで練習していた、本当に努力の人」と称賛していた。
さらなるサプライズとして、亀梨和也が登壇。向井のために予定を調整して登壇したと明かし、「受賞おめでとうございます。ドラマや映画に出演してて、タイとの懸け橋として活躍されていて、是非タイにまつわる何かで一緒に何かやりたいですね」とコメント。向井は「今年は何か一緒にやりましょうか？」とうれしそうに語っていた。
そして最後に、向井の母からの手紙が紹介された。「康二（ハートマーク）本当におめでとうございます。この賞を受賞出来て、本当によかったね。お母さんはとてもうれしいです。お母さんの子どもに生まれてきてくれて本当にありがとうございます」という心温まるメッセージに、向井ではなくMCが涙ぐみ。向井は優しくツッコみを入れつつ、手紙を大事にふところにしまった。
