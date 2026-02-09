Âç²Ï½Ð±é·èÄê¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¡¡·ëÌÚÞæÀ±¤ÎÄï¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·ëÌÚÞæÀ±¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀã¹ß¤Ã¤¿¤Í¡¼¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢³¹Ãæ¤Ç¼ê¤ò¹¤²¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°û¿©Å¹Æâ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡·ëÌÚ¤Ï23Ç¯4·îÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¡©°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÀã¤âÅ©¤ë¤¤¤¤ÃË¤Ç¤¹¤Í¡ª¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ªÀã¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö½ÂÃ«¤¤¤ë¤Ê¤éÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£