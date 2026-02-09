【セブン限定】じゃがりこ新作「ノリノリノリノリ味」青のりの風味と旨味が存在感放つ
【モデルプレス＝2026/02/09】カルビーの人気スナック「じゃがりこ」より、セブン-イレブン限定「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」が、2026年2月16日（月）より数量限定で発売される。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
セブン-イレブン店舗で不定期に数量限定発売している「じゃがりこ」は、これまで「＃レベチーズ味」や、「たらこぉぉぉ バタァァァー味」、「バババババターーーーー味」など、いずれも高い販売実績を誇り、SNSを中心に話題となった。
今回の「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」は、スナックのフレーバーとして人気の高いノリ味を、「じゃがりこ」らしいユニークさで表現した商品。スティック1本1本に青のりをふんだんに練り込こみ、独自の“はじめカリッとあとからサクサク”という食感はそのままに、噛むほどに青のりの独特な風味と旨味が口の中に広がる。
パッケージデザインも、ノリを連想させる濃い緑を背景に、楽しげな“ノリノリ”感を表現。思わず手に取りたくなるような、遊び心のあるデザインとした。（modelpress編集部）
価格：オープン（税込み216円前後）
発売日：2026年2月16日（月）／全国のセブン-イレブン店舗
※店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある。
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
◆じゃがりこから「ノリノリノリノリ味」
セブン-イレブン店舗で不定期に数量限定発売している「じゃがりこ」は、これまで「＃レベチーズ味」や、「たらこぉぉぉ バタァァァー味」、「バババババターーーーー味」など、いずれも高い販売実績を誇り、SNSを中心に話題となった。
パッケージデザインも、ノリを連想させる濃い緑を背景に、楽しげな“ノリノリ”感を表現。思わず手に取りたくなるような、遊び心のあるデザインとした。（modelpress編集部）
■じゃがりこ ノリノリノリノリ味
価格：オープン（税込み216円前後）
発売日：2026年2月16日（月）／全国のセブン-イレブン店舗
※店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある。
【Not Sponsored 記事】