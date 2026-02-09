¡ÚÊ¡²¬10¶è¡Û¼«Ì±¡¦µÈÂ¼»á¡Ê40¡Ë¤¬½éÅöÁª¡¡ÃæÆ»¡¦¾ë°æ»á¡Ê52¡Ë¤Ï6Áª¤òÆ¨¤¹
½°±¡Áª¡¦Ê¡²¬10¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¿·¿Í¡¦µÈÂ¼Íª¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬½é¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¢£µÈÂ¼»á
¡ÖËÜÆü¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍÊý¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¿È¤ò¤«¤±¤ÆÌ¿¤Î¤«¤®¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÂÐ¤¹¤ëÃæÆ»¡¦Á°¿¦¤Î¾ë°æ¿ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡£Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Ç¿·ÅÞ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¹â»ÔÀûÉ÷¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¾ë°æ»á
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç·ë²ÌÆÏ¤«¤º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë»ä¤ÎÎÏÂ¤é¤º¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×