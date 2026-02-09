J1百年構想リーグは、東西2つのカンファレンスで開幕節が終了した

明治安田J1百年構想リーグの開幕節が各地で行われた。

東西に分かれた新形式のリーグ戦において、各チームが初戦を消化し、最新の順位表が公開された。SNSでは「レアな順位表！」「試合1で勝ち点2の違和感」など、新たなレギュレーションに対する反応が寄せられている。

WESTでは、サンフレッチェ広島がV・ファーレン長崎に3-1で勝利し、勝ち点3の得失点差2で1位となった。名古屋グランパスは清水エスパルスに1-0で勝利した結果、勝ち点3の得失点差1で2位につけている。3位から5位には、PK戦の末に勝ち点2を獲得したヴィッセル神戸、アビスパ福岡、ガンバ大阪が並んだ。

EASTでは、柏レイソルに5-3で勝利した川崎フロンターレが勝ち点3の得失点差2で1位となった。東京ヴェルディは水戸ホーリーホックを3-1で下して2位、浦和レッズはジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利し3位となった。FC町田ゼルビアは横浜F・マリノスを3-2で破り、勝ち点3の得失点差1で4位に位置している。

下位ゾーンを見ると、WESTでは9位の清水と10位の長崎が、EASTでは7位の横浜FMから10位の千葉までの各チームが、敗戦により勝ち点0からのスタートとなった。

SNSでは「このまま終了と行きたいねぇ」「EASTはWESTの倍以上点が入ってる」「1試合で勝ち点2の違和感」「昇格した3クラブが両リーグのボトムに固まってるのは現実を感じさせるな」「レアな順位表！」などコメントが寄せられ、幕を開けた新リーグの動向に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）