¡ÖÃæ¹ñ·³¥Ê¥ó¥Ð¡¼2½üµî¤Î½àÈ÷¡×¡Ä½ÍÀ¶Ä¾Á°¤Ë·Ù»¡½Ð¿È¼Ô¤òËÌµþ·ÙÈ÷ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë°ÛÎã¤ÎÇ¤Ì¿
1·î¡¢ËÌµþ¤Î·ÙÈ÷¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦±ÒØû¶è»ÊÎá´±¤ËÄÄ¸»¡¦¸µ¾å³¤Éð·ÙÉôÂâ¡Ê¿ÍÌ±ÉðÁõ·Ù»¡ÉôÂâ¡Ë»ÊÎá´±¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤ÎÄ¥Ëô¶¢¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¡Ê76¡Ë¤Î¼ºµÓ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´·Îã¾å¿ÍÌ±²òÊü·³½Ð¿È¼Ô¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿±ÒØû¶è»ÊÎá´±¤ËÉðÁõ·Ù»¡½Ð¿È¼Ô¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¥Éû¼çÀÊ¤ò½ÍÀ¶¤·¤¿¸å¤Î·³Éô¤ÎÈ¿È¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿Í»ö¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌµþ»ÔÅÞ°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëËÌµþ¿·Ê¹¤ÏÀè·î14Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔËÉ±Ò»ÊÎáÉô³Ê¤Î±ÒØû¶èÅÞ°Ñ°÷²ñÂè10´üÂè9¼¡Á´ÂÎ¡Ê³ÈÂç¡Ë²ñµÄ¤Î³«ºÅ¤ò±ÇÁü¤È¶¦¤ËÊóÆ»¤·¤¿¡£ËÌµþÅÞ½ñµ·ó±ÒØû¶èÅÞ°Ñ°÷²ñÂè1½ñµ¤ÎÕúÎÏ¡¦À¯¼£¶É°Ñ°÷¤¬±éÀâ¤·¡¢ËÌµþ±ÒØû¶è»ØÆ³¼Ô¤ÎÄÄ¸»»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÅÞ¡¦À¯¡¦·³¤ÎÍ×¿¦¿Í»ö¤òÅÁ¤¨¤ëºâ¿·¤Ï4Æü¡¢Éð·ÙÉôÂâ¾å³¤»ÊÎá´±¤À¤Ã¤¿ÄÄ¸»¾¯¾¤¬ËÌµþ±ÒØû¶è»ÊÎá´±¤Ë±ÉÅ¾¤·¤¿¤È¤·¡¢ËÌµþ±ÒØû¶è¡¢¾å³¤·ÙÈ÷¶è¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾Êµé·³ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸òÂå¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ºâ¿·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÄ»ÊÎá´±¤Ï1972Ç¯8·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹¾ÁÉ¾Ê±ö¾ë½Ð¿È¼Ô¤Ç¡¢1989Ç¯11·î¤ËÆþÂâ¤·¤¿ÂçÂ´³ØÎò¡£2018Ç¯Á°¸å¤ËÉð·Ù¹¾ÁÉ¾Ê½ÆÂâ¡Ê»ÕÃÄµéÉôÂâ¡ËÉû»ØÎá´±¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯¤ËÉð·Ù»Î´±³Ø¹»¹»Ä¹¡¢2021Ç¯¤ËÉð·Ù¹À¾¾Ê½ÆÂâ»ÊÎá´±¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢Éð·Ù¾¯¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£ÃÙ¤¯¤È¤â2023Ç¯1·î¤Ë¾å³¤Éð·Ù½ÆÂâ¤Î»ÊÎá´±¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¾å³¤¤ÇÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿Íû¹î¶¯¸µ¼óÁê¤¬ÆÍÁ³»àµî¤·¤¿¡£
·³µ¡´Ø»æ¤Î²òÊü·³Êó¤Ï¡¢ÄÄ»ÊÎá´±¤ÏÍú¤¸Å¤·¤¿·¤¡¢±ø¤ì¤¿Éþ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Ë½ý¤¢¤È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡ÖÄÄ»°Â¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£2019Ç¯3·î¤ÎÁ´¹ñÎ¾²ñ´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²òÊü·³Êó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÄÄ»ÊÎá´±¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ç¾¡Íø¤Ï¡¢¾å´±¤¬Éô²¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢Àè¤Ë·±Îý¤·¡¢·«¤êÊÖ¤··±Îý¤·¡¢¶¦¤ËÀï¾ì¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢·³»Ø´ø´±¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼óÅÔËÉ±Ò¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦ËÌµþ±ÒØû¶è»ÊÎá´±¤Ï¡¢À¶¤ÎËÌµþ³°¾ë9¾ëÌç¤Î½ÐÆþ¤ê¤ª¤è¤Ó¼£°ÂÀÕÇ¤¼Ô¤È¿¦Ì³¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¶åÌçÄóÆÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ×¿¦¤ÎÃæ¤ÎÍ×¿¦¤À¡£´·Îã¤Ç²òÊü·³Î¦·³¾À±¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿¡£Éð·Ù¤ÏÃæ¹ñÆÃÍ¤Î¸ø¸¢ÎÏ¤Ç¡¢¹ñÆâ¼Ò²ñ¤Î¼£°Â¤Ê¤ÉÆÍÈ¯¾õ¶·¤Î½èÍý¤ÈÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó¼çÍ×»ÜÀß¤Î·ÙÈ÷¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡£2018Ç¯¤ËÅÞÀ¯Ë¡°Ñ½ñµ¤«¤éÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î»Ø´ø¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²þÊÔ¤µ¤ì¤¿¡£
ÄÄ»ÊÎá´±¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¤ÏÄ¥Ëô¶¢¤Î²áµî¤ÎÉô²¼¤À¤Ã¤¿ÉÕÊ¸²½¡¦¸½Î¦·³Éû»ÊÎá´±¤À¡£ÉÕÉû»ÊÎá´±¤Ï2020Ç¯4·î¤ËËÌµþ±ÒØû¶è»ÊÎá´±¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£¸½Ìò·³¿Í¤È¤·¤Æ2022Ç¯6·î¤ËËÌµþ»Ô¾ïÌ³°Ñ°÷¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¡£ºòÇ¯3·î10Æü¤Ë¤ÏÉð·ÙÉû»ØÎá´±¤Ë±ÉÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤ÏÎ¦·³Éû»ÊÎá´±¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯3·î¤ÎÉÕ»ÊÎá´±¤Î±ÉÅ¾¸å¡¢ËÌµþ±ÒØû¶è¤Ï°ÛÎã¤Ë¤â10¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÊÎá´±¶õÀÊ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î·³»öÀìÌç²È¤é¤ÏËÌµþ±ÒØû¶è»ÊÎá´±¤Î¸òÂå¤òÄ¥Éû¼çÀÊ¤Î¼ºµÓ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¹ñËÉ°ÂÁ´¸¦µæ±¡¤Î·³»öÀìÌç²È¡¢·ÇÃç»á¤ÏÂæÏÑÃæ±ûÄÌ¿®¤Ë¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬2025Ç¯10·î¤Î4ÃæÁ´²ñ¤ÇÉÄ²Ú°Ñ°÷¤È¤½¤ÎÇÉÈ¶¤ò½èÍý¤·¤¿¸å¡¢Ä¥Ëô¶¢Éû¼çÀÊ¤Î½üµî¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·ÇÃç»á¤Ï¡ÖËÌµþ±ÒØû¶è¤òÅýÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËÌµþ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¾¸°®¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¡×¤È¤·¡Ö½¬¼çÀÊ¤Ë¤è¤ëÄÄ»ÊÎá´±¤Î¿Í»ö¤Ï¡¢ÉÄ²Ú°Ñ°÷¤ÈÄ¥Ëô¶¢Éû¼çÀÊ¤ò¹¶·â¤¹¤ë»þ¤ËËÌµþ¤Î°ÂÁ´¤ò³Î¼Â¤Ë¾¸°®¤¹¤ë¤¿¤á¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö½¬¼çÀÊ¤ÎÌÜÅª¤ÏÅý¼£¤Î°ÂÄêÀ°Ý»ý¡×¤È¤·¡Ö¿ôÇ¯¸å¡¢Î¦·³¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë»þ¤Ë¤Þ¤¿Î¦·³½Ð¿È¼Ô¤òËÌµþ±ÒØû¶è»ÊÎá´±¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢6Æü¤ËËÌµþ¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÈÄ¥¾£Ì±¡¦Ãæ±û·³»ö°ÑÉû¼çÀÊ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿Ãæ¤ÇËÌµþÃóÎ±ÉôÂâÂàÌò´´Éô¤Î¤¿¤á¤Î¿·½ÕÊ¸·Ý¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¡¢Ãæ¹ñÃæ±ûÊüÁ÷¡ÊCC¡ÝTV¡Ë¤¬7ÆüÊóÆ»¤·¤¿¡£CC¡ÝTV¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÆ±»Ö¤é¤Ï½¬¶áÊ¿Æ±»Ö¤ò³Ë¿´¤È¤¹¤ëÅÞÃæ±û¤Î¼þ°Ï¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¶ÛÌ©¤ËÃÄ·ë¤·¡¢·³»ö°Ñ¼çÀÊÀÕÇ¤À©¤ò´ÓÅ°¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ë¤ÏÁâ¹äÀî¡¢ç÷Ä¹Î¶¸µ·³»ö°ÑÉû¼çÀÊ¤é7¿Í¤Î¸½¡¦¸µÃæ±û·³»ö°Ñ¾À±¤é¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÆ±¸ø±é¤Ë¤Ï13¿Í¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï10¿Í¤Î¸µ¡¦¸½Ãæ±û·³»ö°Ñ°Ñ°÷¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£