Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¤Ï£¶Æü¡¢Áí³Û¤Ç£¹Àé£¶£°£¶²¯±ß¤Ë¾å¤ë¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡££µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÁý³Û¤Ç²áµî£´ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ²ñ·×Í½»»¤Îµ¬ÌÏ¤Ï£¹£¶£°£¶²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£³£¶£´²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡¢£³¡¥£¹¡ó¤ÎÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÅö½éÍ½»»¤È¤·¤Æ£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤ÎÁí³Û¤Ï£¹Àé£¶£°£¶²¯£¸ÀéËü±ß¤ÇÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ò¤ª¤è¤½£³£¶£´²¯±ßÎ¨¤Ë¤·¤Æ£´¡ó¤Û¤ÉÁý¤¨¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Î¼ýÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖºÐÆþ¡×¤ÏµëÍ¿¤ÎÁý²Ã¤ä´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¡Ö¸©ÀÇ¡×¤¬£·£°²¯±ßÁý¤¨£²£¸£°£°²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀÇÀ©²þÀµ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿Ê¬¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÆÃÎã¸òÉÕ¶â¡×¤¬£±£±£²²¯±ßÁý¤¨¡¢£±£²£µ²¯±ß¤ÈÂç¤¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ °ìÊý¡¢°åÎÅÊ¡»ã´Ø·¸¤Î·ÐÈñ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê£¸£·²¯±ß¤Îºâ¸»ÉÔÂ¤¬À¸¤¸¸©¤ÎÃù¶â¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö´ð¶â¡×¤ò¤È¤êÊø¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ ¸©¤Î¼Ú¶â¤ËÅö¤¿¤ë¿·Ç¯ÅÙËö¤Î¸©ºÄ»Ä¹â¤Ï£±Ãû£·£±£¹²¯±ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©¤¬»î¤ß¤Î·×»»¤ò¤·¤¿¤³¤ÎÀè£µÇ¯´Ö¤Î¡ÖÃæ´üºâÀ¯¼ý»Ù¸«¹þ¤ß¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°£²£·Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯ÅÙ£±£±£¹²¯±ß¤«¤é£±£³£°²¯±ß¤Îºâ¸»ÉÔÂ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢´ð¶â¤Î»Ä¹â¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤Î£¶£±£µ²¯±ß¤«¤é£²£°£³£°Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£²£²£µ²¯±ß¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸©À¯¤Î´ðËÜ»Ø¿Ë¡Ö¿·¤È¤Á¤®Ì¤ÍèÁÏÂ¤¥×¥é¥ó¡×¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë»ö¶È¤Ï½ÅÅÀÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¸øÎ©³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÊä½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¸øÎ©¾®³Ø¹»Ê¬¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¼èÁÈ¤È¤·¤Æ»ÔÄ®¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸øÎ©Ãæ³Ø¹»Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊä½õ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸©Á´ÂÎ¤Ç·ëº§¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¡±¿¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤È¤Á¤®·ëº§¥µ¥Ýー¥¿ーÀ©ÅÙ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢£²£°Âå¤«¤é£³£°Âå¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤È¤Á¤®·ëº§»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿ÎÁ¤ò³ä°ú¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ê¡Ö¤È¤Á¤®¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ëÇ¯¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¡¡ÉÙ°ìÃÎ»ö¡§¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Çºé¤«¤»¤ë¤È¤Á¤®Ì¤Íè¶¦ÁÏÍ½»»¡Ù¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆÊÌÚ¤Î¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡×¤È¤¤¤¦²Ö¤òÂç¤¤¯ºé¤«¤»¤¿¤¤¡×