¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¿©¤ÙÊªÅö¤Æ¡ÖÇÏ²ÑÈº¡×¡¡¸ý¤ò¤Ý¤«¤ó¤È³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡©
Æü¾ï¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Á»ú¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ¸³è¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤äË¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¿©¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¸²Ãø¡£¿©¤ÙÊª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´Á»ú¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬¤è¤êºÌ¤êË¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
ËÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤É¤¦ÆÉ¤à¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉ´Á»ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´Á»ú¤ò³Ð¤¨¤Æ¿©À¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤è¤¦!! ¡¡Àµ²ò¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿©¤ÙÊª¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤ËÒì¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!!!
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÇÏ²ÑÈº¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤òÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡£³¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Àµ²ò¡§¥Ð¥«¥¬¥¤
ÇÏ²ÑÈº¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÆóËç³¤Ç¡¢¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡ÖÀÄÌø¡×¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ì¤ÏÇö¤¯¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿»°³Ñ·Á¤Î¤è¤¦¤Ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¡¢Ã¸¤¤²«¿§¤«¤éÃã³ì¿§¤Ø¤È°Ü¤í¤¦½À¤é¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥«¥¬¥¤¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤ÊÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î³¤¬¸ý¤ò³«¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÂ¡ÊÀå¡Ë¤ò³Ì¤Î³°¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¯ÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢¸ý¤ò¤Ý¤«¤ó¤È³«¤±¤¿¡ÖÇÏ¼¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³Ì¤¬Èó¾ï¤ËÇö¤¯²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÇË¤ì³¡Ê¤ä¤Ö¤ì¤¬¤¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢µù»Õ¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤«¤ÇëÂ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ö¤ì¤¬¤¤¡×¢ª¡Ö¤Ð¤Ö¤ì¤¬¤¤¡×¢ª¡Ö¤Ð¤«¤¬¤¤¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë³Í¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¾ì¤òÂØ¤¨¤ë¤Û¤É³Í¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¾ìÂØ¤¨³¡Ê¤Ð¤¬¤¨¤¬¤¤¡Ë¡×¤¬Å¾¤¸¤¿¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤³¤Î³¤ÎÆÃÄ§¤ò¤è¤¯É½¤·¤¿Í³Íè¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
