Åìµþ±ß¡¢156±ßÂæ¸åÈ¾
¡¡½µÌÀ¤±9Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ01Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß89¡Á90Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï64Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á185±ß62¡Á64Á¬¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ä«Êý¤ÏºâÀ¯°²½·üÇ°¤«¤é±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î»°Â¼½ßºâÌ³´±¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ô¾ì¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é±ß¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Î¤è¤¦¤À¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£