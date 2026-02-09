ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë¼¡¤°¼ã¤µ¤Ç20ºÐ¤Î»Ô¸¶Íù²»¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Ø¡¡°ÜÀÒ¶â¤ÏJ2»Ë¾åºÇ¹â³Û
»Ô¸¶Íù²»¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ
¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¢ª¥ª¥é¥ó¥À¡¦AZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î»Ô¸¶Íù²»¡Ê¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë¤¬¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï2005Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¤À¡£º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢19ºÐ¤Ç¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡ËÆþ¤ê¤·¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë¼¡¤°¼ã¤µ¤À¡£21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÄ¾Á°¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹â°æ¹¬Âç¤ÈÆ±¤¸¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»ö¼Â¤³¤½¡¢»Ô¸¶¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¾ÍèÀ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÍù²»¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥è¥ó¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Ô¸¶Íù²»¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼çÀï¾ì¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë°Ü¤¹¡¡photo by ©2024 RB OMIYA Inc./Takasu Tsutomu
¡¡¾ÍèÀË¤«¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸Ç¯Âå¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2023Ç¯7·î12Æü¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë18ºÐ5Æü¤ÇÅ·¹ÄÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£J1¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢4Æü¸å¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¡¢17»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¤½¤ÎÍ½Â¬¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±¦Íø¤¤À¤¬º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢¡Ö±ó¤¯¡×¤ò¸«¤ë´ã¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò¡Ö¥º¥Ð¥Ã¡×¤È¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ó¡×¤ÈÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÈ½ÃÇ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀÉã¿Æ¤Ë¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¤¥È¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ô¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÚÇ¯¾å¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Õ¸«¡Û
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬J3¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿Íâ2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤â¼çÎÏÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëŽ¢4Ž£¤È¤Ê¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤È4¥Ð¥Ã¥¯¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏJ3Í¥¾¡¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¿È¤ÏJ3¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î¤¿¤Ó¤Ëµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿2023Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤â¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤¿2024Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤â¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¸¶¤Ï»ÄÎ±¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¤È¤«2Ç¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÏJ2¤ØÉüµ¢¤·¤¿RBÂçµÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆJ1¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤âÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¡¢º¸ÏÓ¤ËÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¡¢J2¤Î6¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¿MFÏÂÅÄÂóÌé¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀ³Ê¤¬ºÍÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£J1¡¢J2¡¢J3¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë35ºÐ¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â·ùÌ£¤Ê¤¯¥â¥Î¤¬¸À¤¨¤ë¡×¤È¡¢»Ô¸¶¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯¾å¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤â¡¢ÊªÉÝ¤¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Õ¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£Æ±À¤Âå¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤â¤ì¤Ê¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯½©¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁ°¸å1¥«·î¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êµ»½ÑÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÄÌÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ñ¤òÇØÉé¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤À®Ä¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¤â¤È¤â¤È³¤³°»Ö¸þ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡Û
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹çÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤ëPK¤ÇÂç²ñ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²ù¤·¤¤Éé¤±Êý¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶¤¸¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼«¿®¤Ë¡¢ÂÀ¤¤¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢¶¯¤¯¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È³¤³°»Ö¸þ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³¤³°¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2026Ç¯2·î³«Ëë¤ÎJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1·î½é½Ü¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡£»Ô¸¶¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¸ò¾ÄÃæ¡×¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Õ-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï21ºÐ°Ê²¼¤ÎÊÔÀ®¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£»Ô¸¶¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸ý¤Ç¸À¤¦¤Û¤É´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤âÆñ¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æµ¢¹ñ¸å¤Î1·î31Æü¡¢AZ¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À½ÐÈ¯¤òÌÀ¸åÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Ô¸¶¤ÏRBÂçµÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¤¿¡£µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹²¤¿¤À¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ØÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú°ÜÀÒ¶â¤ÏJ2»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¼è°ú¡Û
¡¡J2¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿2023Ç¯¤«¤é2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎJ2¤Ç¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»Ô¸¶¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2Ç¯Á°¤è¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í¾Íµ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯´Ö¤ËJ2¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤¿ÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿¾¯¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤ª¤è¤½2¥«·îÁ°¤Î»×¤¤¤ÏËÄ¤é¤ß¡¢¼«¤é¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÅª¤Ë¤â¡¢¥¯¥é¥ÖÅª¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ê¤é¤³¤ÎÅß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡RBÂçµÜ¤Î¶¯²½¤òÃ´¤¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼HS¡Ê¥Ø¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖJ2»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È»×¤ï¤ì¤ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼è°ú¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢150Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2²¯8ÀéËü±ß¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÈÆ±Åù¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡RBÂçµÜ¤¬Â°¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡ÖÍã¤ò¼ø¤±¤ë¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¡ÖÁª¼ê°éÀ®¤È¥¹¥«¥¦¥È¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×´Ö¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ô¸¶¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¾ÍèÀ¤Ë¸«¹ç¤¦¶â³Û¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡»Ô¸¶Íù²»¡¦¸åÊÔ¡ä¡ä6·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¡Ö³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡Úprofile¡Û
»Ô¸¶Íù²»¡Ê¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë
2005Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô½Ð¿È¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢2023Ç¯7·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯18ºÐ5Æü¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÉû¼ç¾¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ÆJ3Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÆüËÜÂåÉ½Îò¤Ï³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢2026Ç¯¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£2026Ç¯1·î¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áDF¡£¿ÈÄ¹187cm¡¢ÂÎ½Å81kg¡£