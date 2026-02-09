¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛREGZA¤Î240HzÂÐ±þ¡¢Fast IPS¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜ27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ
¡ÚREGZA¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G276N¡×¡Û »²¹Í²Á³Ê¡§50,600±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§34,800±ß ³ä°úÎ¨¡§31¡ó
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢REGZA¤Î27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G276N¡×¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRM-G276N¡×¤Ï¡¢¹â»ëÌî³Ñ¤ÊFast IPS¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿WQHD¡Ê2,560¡ß1,440¡Ë²òÁüÅÙ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ÏºÇÂç240Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥âー¥É¤Ë¡Ö±Ç²è¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¢¡ÖÉ¸½à¡×¤Î3¥âー¥É¤ò²Ã¤¨¤¿7¤Ä¤ÎÉ½¼¨¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£²è¼Á¤ä±þÅúÂ®ÅÙ¤òºÇÅ¬¤ËÀßÄê¤·¡¢¥²ー¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿§ºÆ¸½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿§°èµ¬³ÊsRGB¤Î¥«¥ÐーÎ¨99%¤ò¼Â¸½¡£HDR10¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÇòÈô¤Ó¤ä¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤Î¾¯¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¨»²¹Í²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£