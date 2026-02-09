BTS¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬¡Ö2·î23Æü¡×¤Ë³«»Ï·èÄê¡¡·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤ÏÉ¬»ê¤«
BTS¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ìó3Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë´°Á´ÂÎ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¢Éü³è¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ7¿Í¤ÇÎý½¬¡ª
2·î9Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖBTS COMEBACK LIVE¡§ARIRANG¡×¤Î¸½ÃÏ´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ª¤è¤Ó±þÊçÊý¼°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÈÌÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÈWeverse¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±þÊç¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£°ìÈÌÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¤Ï2·î23Æü20»þ¤«¤é¡ÖNOL¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ò·ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£Í½ÌóÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï2·î20ÆüÀµ¸á¤ËWeverse¤ª¤è¤ÓNOL¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ARMY¡ÊBTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡Ë¸þ¤±¤ÎWeverse¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±þÊç¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Weverse¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×²ÃÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢±þÊç´ü´ÖÆâ¤Ë5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï2·î10Æü¤ËWeverse¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖBTS COMEBACK LIVE¡§ARIRANG¡×¤Ï¡¢3·î21Æü20»þ¤«¤é¥½¥¦¥ë¡¦¸÷²½Ìç¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Õ¥¡¥à¥ó¡Ë¹¾ì°ìÂÓ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÌµÎÁ¸ø±é¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¾å¡¢»ÔÌ±¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë²»³Ú¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏNetflix¤È¶¨¶È¤·¡¢190°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÃ±ÆÈÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£Netflix¤¬Ã±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ç¤¢¤ë3·î20Æü¤«¤é4·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅÔ»Ô·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBTS THE CITY ARIRANG SEOUL¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²»³Ú¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±é½Ð¤¬¥½¥¦¥ë³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£