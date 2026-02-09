大学受験に挑む彼女を送り出すときの決めゼリフ９パターン
入試を控えた女子は、何かと不安を抱いているもの。愛する彼女がこれから本番に挑むなら、効果的な励ましの言葉を贈って、全力を出し切れるように応援してあげたいものです。そこで今回は、10代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「大学受験に挑む彼女を送り出すときの決めゼリフ」をご紹介します。
【１】「全部終わったら遊びに行こう！」とご褒美をちらつかせる
「『費用、彼氏持ちで!?ヒャッハー！』ってなりました！」（10代女性）というように、魅力的な餌で釣れば、試験がすべて終わるまでの長丁場も、ひたすら頑張ってもらえそうです。「テーマパークで豪遊」「プチ旅行」など、彼女のやる気を最大限に引き出すイベントを考えておきましょう。
【２】「お前だったらできる！」と勇気づける
「いまいち根拠レスだけど、励まされました（笑）」（10代女性）など、とにかく彼女を信じていることを一途に伝えるのもアリでしょう。「これで最強」とお守りなどを併せて渡せば、神頼みも手伝って、微笑ましい演出となりそうです。
【３】「無理せず、落ち着いて行こう」と不安を和らげる
「『そっか。背伸びしなくていいんだよね』とホッとした」（10代女性）というように、のびのびと本番に臨めるように促す作戦です。頭をポンポンしてあげたり、肩をやさしく叩いてあげるなどの軽いボディタッチも、彼女を安堵させるかもしれません。
【４】「あとでケーキ食べに行こうな」と和ませる
「緊張がほどけて、平常心を取り戻せた」（10代女性）など、あえて普段通りの会話をすることで、ガチガチになっている彼女をリラックスさせてあげるパターンです。ケーキに限らず、パフェやたこ焼きなど、彼女の好物を挙げてテンションを高めてあげましょう。
【５】「僕はずっと君の味方だよ」と応援する
「大きな愛で包みこまれているような気持ちになれました」（10代女性）というように、試験云々には触れずに、穏やかな気持ちで試験に臨めるようにしてあげるのも良いでしょう。「万が一、不合格でもこの人がいてくれる」という安心感を抱かせてあげると、彼女も過度の緊張から解放されるかもしれません。
【６】「今はつらくても、すぐに報われる日がくるから」と慰める
「大学受験を先に経験しているだけに、実感がこもっていました」（10代女性）など、すでに自分が受験を終えているなら、実体験として「本番後」のことを語ってあげるといいかもしれません。「妥協して1ランク下の大学に行っていたら、今の僕はなかった」などと補足すると、よりリアルに伝わりそうです。
【７】「君が頑張ってるから僕も頑張れるんだよ」と力づける
「ただ頑張れと肩を叩かれるよりも、意欲が湧くと思う」（10代女性）というように、お互いに高め合うような関係性を強調することで、「つらいのは自分だけじゃない」と彼女を力づける方法です。「僕も４時に起きて勉強することにした」などと行動で示せば、連帯感も強まるでしょう。
【８】「いつも通りにやれば大丈夫だよ」と安心させる
「実力を認めてくれていることがうれしかった」（10代女性）など、十分、合格できるだけの力があると断言してあげるのも、彼女の励みになるようです。「最後の模試でA判定だっただろ？」などと過去のベストな成績を持ち出せば、不安も払拭できるでしょう。
【９】「今までの頑張りを、全部出しておいで」と元気づける
「これまでの努力を見ていてくれたことに励まされます」（10代女性）というように、しっかり準備してきたことに触れて、本人に自信を持たせるパターンです。「毎日、遅くまで勉強してたよね」などの言葉を添えれば、グッと説得力も増しそうです。
勇気付けたり、安心させたりと、かけられる言葉は実にさまざま。彼女のタイプに応じて、最も効果的なセリフを選びましょう。（倉田さとみ）
【１】「全部終わったら遊びに行こう！」とご褒美をちらつかせる
「『費用、彼氏持ちで!?ヒャッハー！』ってなりました！」（10代女性）というように、魅力的な餌で釣れば、試験がすべて終わるまでの長丁場も、ひたすら頑張ってもらえそうです。「テーマパークで豪遊」「プチ旅行」など、彼女のやる気を最大限に引き出すイベントを考えておきましょう。
「いまいち根拠レスだけど、励まされました（笑）」（10代女性）など、とにかく彼女を信じていることを一途に伝えるのもアリでしょう。「これで最強」とお守りなどを併せて渡せば、神頼みも手伝って、微笑ましい演出となりそうです。
【３】「無理せず、落ち着いて行こう」と不安を和らげる
「『そっか。背伸びしなくていいんだよね』とホッとした」（10代女性）というように、のびのびと本番に臨めるように促す作戦です。頭をポンポンしてあげたり、肩をやさしく叩いてあげるなどの軽いボディタッチも、彼女を安堵させるかもしれません。
【４】「あとでケーキ食べに行こうな」と和ませる
「緊張がほどけて、平常心を取り戻せた」（10代女性）など、あえて普段通りの会話をすることで、ガチガチになっている彼女をリラックスさせてあげるパターンです。ケーキに限らず、パフェやたこ焼きなど、彼女の好物を挙げてテンションを高めてあげましょう。
【５】「僕はずっと君の味方だよ」と応援する
「大きな愛で包みこまれているような気持ちになれました」（10代女性）というように、試験云々には触れずに、穏やかな気持ちで試験に臨めるようにしてあげるのも良いでしょう。「万が一、不合格でもこの人がいてくれる」という安心感を抱かせてあげると、彼女も過度の緊張から解放されるかもしれません。
【６】「今はつらくても、すぐに報われる日がくるから」と慰める
「大学受験を先に経験しているだけに、実感がこもっていました」（10代女性）など、すでに自分が受験を終えているなら、実体験として「本番後」のことを語ってあげるといいかもしれません。「妥協して1ランク下の大学に行っていたら、今の僕はなかった」などと補足すると、よりリアルに伝わりそうです。
【７】「君が頑張ってるから僕も頑張れるんだよ」と力づける
「ただ頑張れと肩を叩かれるよりも、意欲が湧くと思う」（10代女性）というように、お互いに高め合うような関係性を強調することで、「つらいのは自分だけじゃない」と彼女を力づける方法です。「僕も４時に起きて勉強することにした」などと行動で示せば、連帯感も強まるでしょう。
【８】「いつも通りにやれば大丈夫だよ」と安心させる
「実力を認めてくれていることがうれしかった」（10代女性）など、十分、合格できるだけの力があると断言してあげるのも、彼女の励みになるようです。「最後の模試でA判定だっただろ？」などと過去のベストな成績を持ち出せば、不安も払拭できるでしょう。
【９】「今までの頑張りを、全部出しておいで」と元気づける
「これまでの努力を見ていてくれたことに励まされます」（10代女性）というように、しっかり準備してきたことに触れて、本人に自信を持たせるパターンです。「毎日、遅くまで勉強してたよね」などの言葉を添えれば、グッと説得力も増しそうです。
勇気付けたり、安心させたりと、かけられる言葉は実にさまざま。彼女のタイプに応じて、最も効果的なセリフを選びましょう。（倉田さとみ）