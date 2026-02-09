¡Ö¥è¥¹¥¬¥Î¥½¥é¡×¤è¤ê¡Ö½ÕÆüÌîãÖ ¥Ö¥ë¥Þ ver.¡×¤¬¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF:NEX¡×¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£2·î9Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Ï¡¢¡Ö½ÕÆüÌîãÖ ¥Ö¥ë¥Þ ver. 1/7 ¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ÎÍ½Ìó¤òFURYU HOBBY MALL¤Ê¤É¤Ç2·î9Æü10»þ¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï11·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥è¥¹¥¬¥Î¥½¥é¡×¤è¤ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¡Ö½ÕÆüÌîãÖ¡×¤¬Æ±¼Ò¤Î¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF:NEX¡×¤ËÅÐ¾ì¡£Ä·¤ÓÈ¢¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¡¢ÊÒÂ¤ò¾å¤²¤¿¥Ýー¥º¤Ï¡¢²ÄÎù¤µ¤ÈÂçÃÀ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¤¯Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤¬¡¢ãÖ¤ÎÑ³¤²¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£°áÁõ¤ÏÂÎÁàÉþ¤Ë¥Ö¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦²¦Æ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤òFURYU HOBBY MALL¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æº¤¤êÈý¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÉ½¾ðº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û ¡ÚFURYU HOBBY MALL ¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
¡Ö½ÕÆüÌîãÖ ¥Ö¥ë¥Þ ver. 1/7 ¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×³µÍ×
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥è¥¹¥¬¥Î¥½¥é¡×
SKU¡§AMU-FNX1192
²Á³Ê¡§19,800±ß
ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§¼õÃíÈÎÇä
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â¡§Ìó200mm
»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¸¶·¿¡§¥â¥ï¥Îー
ºÌ¿§¡§¥â¥Á¥³¥¦
»£±Æ¡§k2b
ÆÃÅµ¡§É½¾ðº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î9Æü10»þ～4·î17Æü23»þ59Ê¬
È¯Á÷»þ´ü¡§11·îÍ½Äê
¥Ö¥é¥ó¥É¡§F:NEX
¾¦ÉÊ¥¿¥¤¥×¡§¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Í½Ìó¾ì½ê¡§FURYU HOBBY MALL ¤Û¤«
(C) Sphere