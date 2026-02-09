3ÂåÌÜÆü»º¥ê¡¼¥Õ¤Ï¶Ã°ÛÅª¿Ê²½¡ª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ëÀÅ½ÍÀ¤Ë¼«Á³¤Ê²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡¡ÄÉ¤¤É÷¤Ï¿á¤¯¤«¡©
Ëþ½¼ÅÅ¤«¤é¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ï670km
¿··¿Æü»º¥ê¡¼¥Õ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Èµ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÎÆÃÄ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ëÀÅ½ÍÀ¤Ë¼«Á³¤Ê²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡ª¶Ã°ÛÅª¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3ÂåÌÜÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡¡Á´100Ëç
»î¾è¼Ö¤Î¡ØB7G¡Ù¤¬¥Õ¥í¥¢²¼¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÁíÅÅÎÏÎÌ¤Ï78kWh¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0ÁõÃå¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤«¤é¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ï670km¤È¤Ê¤ë¡£
B7G¥°¥ì¡¼¥É¡Ê¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0ÁõÃå¼Ö¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤«¤é¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ï670km¤È¤Ê¤ë¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏÀèÆü¡¢55kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²ÃÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¤¸ÁõÈ÷¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØB5G¡Ù¡Ê¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0ÁõÃå¼Ö¡Ë¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ï461km¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¼ÂÍÑÀ¤Ï½½Ê¬¤Ë¹â¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¡¢¿åÎä¼°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²¹ÅÙÄ´Àá¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡¢¸ºÂ®µ¡¤ò°ìÂÎÀ®·¿¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹â¹äÀ¤ÊÀß·×¤À¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¼§ÀÐ¤ò6Ê¬³ä¤·°ÌÁê¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç²óÅ¾¿¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Áö¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀÅ½ÍÀ¤È¹âµé´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Î160kW¡Ê218ps¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Î355Nm¤â¡¢1920kg¤È¤¤¤¦¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦
¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢BEV¤Ï¤½¤â¤½¤âÀÅ½ÍÀ¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦Í½È÷ÃÎ¼±¤ÏÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ëÀÅ¤«¤µ¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤ÏÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ÕÁö¹Ô¡Ê¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤«¤é¤Î¥Î¥¤¥º¤Ï¡¢¤½¤ì¼«¿È¤¬¾®¤µ¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËËÉ²»½èÍý¤¬¹ª¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥í¥¢¤ä¥É¥¢¤ÎËÉ²»À¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁö¹ÔÃæ¤ËÍ£°ìµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼ÉÕ¶á¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÉ÷ÀÚ¤ê²»¤Î¤ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Þ¥¦¥ó¥È°ÌÃÖ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÀÅ¤«¤¹¤®¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤Ë¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¡£
¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁö¤ê¤Ë¾å¼Á¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¯¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤È¥·¥ã¥·¡¼¤Î¹â¤¤¹äÀ´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¡£B7G¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï19¥¤¥ó¥Á·Â¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡ÊB7X¤Ï18¥¤¥ó¥Á·Â¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹´Ö¤Ë¡¢½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤ÊBEV¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£º£²ó¤Î»î¾èÃæ¤Ë¤âÏ©ÌÌ¤«¤é¤ÎºÙ¤«¤¤ÆÍ¤¾å¤²¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÆ°¤¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º
¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¡¢¤½¤·¤ÆÀµ³Î¤µ¤Ï¡¢½Å¿´¤ÎÄã¤µ¡¢¤³¤Á¤é¤â¹äÀ´¶¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¤¬¿·¤¿¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢¼Â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÆ°¤¤â¤Þ¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
B7G¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï19¥¤¥ó¥Á·Â¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
BEV¤ÎÁö¤ê¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤È¤«¤¯È¯¿Ê»þ¤«¤éÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¶¯Âç¤Ê¥È¥ë¥¯¤Ë¤è¤ëÈ¾¤ÐË½ÎÏÅª¤Ê²ÃÂ®¤òÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Î²ÃÂ®´¶¤Ë¤Ï¤è¤ê¼«Á³¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë¥ê¥Ë¥¢¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Î¥¨¥³¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁö¤ê¤Ë¥À¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£
¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Æü»º¥ê¡¼¥Õ¡£¤½¤ì¤¬BEV¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤òÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¶¯¤¤ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹â¤¤¡£