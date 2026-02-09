3ÂåÌÜÆü»º¥ê¡¼¥Õ¤Ï¶Ã°ÛÅª¿Ê²½¡ª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë·ãÊÑ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤ëEV
½éÂå¡ØZE0·¿¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2010Ç¯12·î
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê°Ê²¼Æü»º¡Ë¤«¤é¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëC¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÌ»ºBEV¤È¤·¤Æ½éÂå¡Ø¥ê¡¼¥Õ¡Ù¡ÊZE0·¿¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ãÊÑ¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡ª¶Ã°ÛÅª¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3ÂåÌÜÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡¡Á´100Ëç
24kWh¤ÎÁíÅÅÎÏÎÌ¤ò»ý¤Ä¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ç80kW¡Ê109ps¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ½¼ÅÅ¤«¤é200km¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤³¤½¤¬¥ê¡¼¥Õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¡¢Âè3À¤Âå¤Î¡ØZE2·¿¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü»º¥ê¡¼¥Õ¡£ Ê¿°æÂç²ð
½éÂå¥ê¡¼¥Õ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤äÍÍ¡¹¤Ê·ÚÎÌ²½ºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢30kWh»ÅÍÍ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤âÀßÄê¡£Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ï280km¤Ë¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤è¤ê¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿½éÂå¥ê¡¼¥Õ¤Ï¡¢2017Ç¯10·î¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè2À¤Âå¤Î¿··¿¡ÊZE1·¿¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Á¤é¤Ï110kW¡Ê150ps¡Ë¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¡¢40kWh¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÁíÅÅÎÏÎÌ¡¢400km¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤ò¸Ø¤ê¡¢´û¤ËÀ¤³¦Åª¤ËBEV¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Õ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï62kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç¤Ç570km¤â¤ÎÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥Õe+¡Ù¤òÄÉ²ÃÀßÄê¡£Æ±»þ¤ËºÇ¹â½ÐÎÏ¤â160kW¡Ê218ps¡Ë¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áö¤ê¤Ëe+¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤ÏÂç¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òµæ¶Ë¤Î°è¤ËÆ³¤¯
¤½¤Î¥ê¡¼¥Õ¤¬ºòÇ¯¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¡¢Âè3À¤Âå¡ÊZE2·¿¡Ë¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¤½¤ì¤Ï¥ê¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤ä¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤ëBEV¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤À¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤«¤é¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¡¢¥ë¡¼¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ò°ì½Ö¤ÇÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¤¡£
3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥Õ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ Ê¿°æÂç²ð
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬Ã£À®¤·¤¿CdÃÍ¡Ê¶õµ¤Äñ¹³·¸¿ô¡Ë¤Ï0.26¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Õ¥ë¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¤äÅÅÆ°³ÊÇ¼¼°¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎºÎÍÑ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³«¸ýÉô¤òºÇ¾®²½¤·¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òµæ¶Ë¤Î°è¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Îºö¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
º£²ó¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡ØB7G¡Ù¡£Ä´¸÷¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2.0¤Ê¤É¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¾è¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¤Ç4360¡ß1810¡ß1565mm¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Á´Ä¹¤ÏÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ120mmÃ»¤¯¡¢²Ã¤¨¤ÆÁ°¸å¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤âÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ËÌäÂê¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë4¥É¥¢¥¯¡¼¥ÚÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»Â¿·¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¥ã¥Ó¥ó¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£»ë³ÐÅª¤Ë¹¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÃ¼Àµ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÆü»º¼Ö¤¬Âç¤¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë4¥É¥¢¥¯¡¼¥ÚÉ÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸åÀÊ¤Ø¤Î¾è¹ßÀ¤ä¾å²¼Êý¸þ¤ÎÍ¾Íµ¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ë»×¤¨¤¿¡£
4¥É¥¢¥¯¡¼¥ÚÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¸åÀÊ¤Ø¤Î¾è¹ßÀ¤ä¾å²¼Êý¸þ¤ÎÍ¾Íµ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï½½Ê¬¤Ê¹âµé´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¤ä¤ä¥Á¡¼¥×¤Ë´¶¤¸¤ëÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏC¥»¥°¥á¥ó¥È¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÂÅ¶¨¤ò¸«¤¿»×¤¤¤¬¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤Ï³«¸ýÌÌÀÑ¤âÂç¤¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ë¡£¤¼¤Ò¤È¤âÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤Ï¸åÀÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â420L¤ÎÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¡£¥Õ¥í¥¢ÌÌ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÎÉ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¿··¿¥ë¡¼¥Õ¤¬»ý¤Ä¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÁáÂ®¤½¤ÎÁö¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë¤É¤ì¤À¤±Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤«¤é¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
