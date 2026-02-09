サマンサベガの春ツイードが可愛すぎ♡大人可愛い新作バッグ登場

「GIRL,LadyIt‘sme」今しかないこの時を自分らしく全力で楽しむ女性へ。サマンサベガから、春の装いにぴったりなツイードシリーズが登場しました。甘さの中に大人っぽさを感じるデザインは、いつものコーデをぐっと格上げしてくれる存在。軽やかな季節感ときちんと感を両立し、デイリーからお出かけまで幅広く活躍してくれます。春を先取りするなら今がチャンス♡

春らしさ満点のアクセントリボン



Tweed accent ribbon seriesは、サマンサベガで大人気のアクセントリボンシリーズを春仕様にアップデート。

オーロラカラーの糸を使用した格好柄ツイードが、光の当たり方で表情を変え、華やかさを演出します。ホワイトをベースにすることで軽やかで春らしい印象に。

立体的なリボンデザインが、大人っぽさと可愛さを絶妙に両立します。ショルダーバッグ18,700円、ハンドバッグ19,800円。カラーはホワイト、ピンクの2色展開です。

シックに映えるダイヤカットツイード



Tweed diamond cut seriesは、昨年大人気だったツイードダイヤカットデザインに新色が登場。モノクロ調のツイードを使用し、全体をシックで洗練された印象に仕上げています。

キラッと輝くビジューがワンポイントとなり、コーディネートにさりげない華やかさをプラス。甘さを控えたい日や大人コーデに合わせたい方におすすめです。

ショルダーバッグ20,900円、ハンドバッグ23,100円で展開しています。

ツイードで始める春の新スタイル



春の気分を高めてくれるサマンサベガのツイードシリーズは、可愛さも上品さも欲張りたい女性にぴったり。

コーデに取り入れるだけで季節感が一気に高まり、毎日のおしゃれがもっと楽しくなります。

今の自分らしさを大切にしながら、春の新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか♪