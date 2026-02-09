¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¶¯Íß¡¢»Ä¶ÈÂå¤âÊ§¤ï¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¡×¡ÄYouTube¤Ç¡ÒÈðëîÃæ½ýÆ°²è¡Ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é¡©ºï½ü¤ÎÊýË¡¤ÈÂ»³²Çå½þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾ï¤Ë¿»Æ©¤·¤¿YouTube¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ËÄÂç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈðëîÃæ½ý¤äÂ¾¿Í¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë°¼Á¤ÊÆ°²è¡¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¼«¼Ò¤¬YouTube¾å¤ÇÈðëîÃæ½ý¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¿¹ÂçÊå»á¤¬¡¢Æ°²è¤Î¡Öºï½ü¿½ÀÁ¡×¤Î¶ñÂÎÅª¼ê½ç¤ä¡¢º£¸å¡Ö¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¡×¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¿¹ÂçÊåË¡Î§»öÌ³½ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
YouTubeÆ°²è¤Çºï½ü°ÍÍê¤¬¤Ç¤¤ë¾ò·ï
¡ÖYouTube¤Ç¡¢²æ¤¬¼Ò¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤òºï½ü¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¡½¡½»ä¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤â¡¢ºòº£¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Î·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò»ý¤ÄÆ°²è¶¦Í¥µ¥¤¥È¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬ËÄÂç¤Ê¤¿¤á¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ê¤ÉÂ¾¿Í¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë°¼Á¤ÊÆ°²è¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢YouTube¤ÏÈðëîÃæ½ý¤Ê¤ÉÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÆ°²è¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Åê¹Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¹¹ð¡Ë¤ÎÊó¹ðÀ©ÅÙ¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æºï½ü¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë»Ý¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢YouTube¾å¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡»¡»¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¶¯Íß¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó»Ä¶È¤µ¤»¤ë¤¯¤»¤Ë»Ä¶ÈÂå¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤ÎÅ¦¼¨¤òÈ¼¤¦È¯¸À¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¿¯³²¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÍ×·ï¡Ê¾ò·ï¡Ë¤ò¤ß¤¿¤·¸¢Íø¿¯³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤òÊó¹ð¤·¤Æºï½ü°ÍÍê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢YouTubeÂ¦¤¬ºï½ü¤Ë±þ¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
YouTubeÆ°²è¤Îºï½ü¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ëÊýË¡
¢£¡ÖYouTube¾å¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆ°²èÅù¡×¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËYouTubeÆ°²è¤Îºï½ü¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
YouTube¤Ç¼«¼Ò¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÆ°²è¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢YouTube¥Ø¥ë¥×¤Î¡ÖYouTube¾å¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆ°²è¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë½¾¤¤YouTube¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºï½ü¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó°ãÈ¿¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤ÊÆâÍÆ¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÊó¹ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¡Ë¡¢Êó¹ð¤¹¤ëÆ°²è¤Ë°ÜÆ°¡£Æ°²è¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊó¹ð¡×¤«¤é¡¢Êó¹ðÍýÍ³¢ªÊó¹ð¤È¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿YouTube¿³ºº¥Á¡¼¥à¤¬ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë
¾å¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊó¹ðµ¡Ç½¤Ï¡¢YouTube¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°²è¤ò¼ê·Ú¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊó¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊó¹ð¼êµ¡Ç½¤Ç¤ÏÆ°²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬Àµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊó¹ðÊýË¡¡×¤Î¤¦¤Á¡ÖË¡Åª¤ÊÌäÂê¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î¡ÖË¡ÅªÌäÂê¤Î¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·Á÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·üÇ°ÅÀ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òYouTube¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢YouTube¾å¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤ÎÅ¦¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Çºï½ü°ÍÍê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë¤äÏ¢ÍíÀè¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ëURL¤Î¿ô¤òµºÜ¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤´¤È¤Ë¡¢²¼µ¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¡ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎURL¡ÊÆ°²è¡¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿Åê¹Æ¡Ë
¡Ê¥¤¡Ë¿½Î©¿Í¤¬ÆÃÄê²ÄÇ½¤Êº¬µò¡Ê»áÌ¾¡¿²èÁü¡¿À¼¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Ì¾¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡Ê¥¦¡ËÆ°²è¤Þ¤¿¤Ï¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿Æâ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÈ¯¸À¤äÊ¸¸À
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ãí°Õ1¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤òÀµ³Î¤ËÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ãí°Õ2¡¦¡ÖÆ°²èÁ´ÂÎ¡×¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¨¡Ë¾ì½ê¡ÊÆ°²èÆâ¡¿Æ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¿Æ°²è¤ÎÀâÌÀÍó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï³µÍ×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡Ê¥ª¡Ë¤³¤ÎÈ¯¸À¤äÊ¸¸À¤¬µï½»¹ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÎË¡Î§¤ÇÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÍýÍ³
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÄÌÃÎ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤¬¿¿¼Â¤«¤Ä´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤ÎÀëÀÀ¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
YouTube¤Îºï½ü¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤âºï½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÂÐ±þ
¢£ÊÛ¸î»Î¤ËYouTube¤È¤Î¸ò¾Ä¡¦ºï½ü¿½ÀÁ¤òÇ¤¤»¤ë
YouTube¤ËÂÐ¤·¤Æºï½ü¿½ÀÁ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¡Ê¥ª¡Ë¤³¤ÎÈ¯¸À¤äÊ¸¸À¤¬µï½»¹ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÎË¡Î§¤ÇÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÍýÍ³¡×Åù¤ÎµºÜ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¸¢Íø¿¯³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤ò¿³ºº¥Á¡¼¥à¤Ø¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºï½ü¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²èÅù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤«¤é¡¢
¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬Ë¡Î§Åª¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«
¢ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÈ¯¸À¤äÊ¸¸À¤¬ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤ÇÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÍýÍ³
¤Ê¤É¡¢ºï½ü¿½ÀÁ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆYouTube¤¬¡ÖÂåÍý¿Í¡Ê¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëË¡Åª¿½¤·Î©¤Æ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÑÇ¤¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬ÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æµ®¼Ò¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀâÆÀÅª¤ËÈðëîÃæ½ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Îºï½ü¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¡¢YouTube¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Åê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë
YouTube¤Î¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Çä¾å¸º¾¯¤Ê¤É¤Î¿¼¹ï¤ÊÂ»³²¤òÈï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨¤ÎË¡Åª¼êÂ³¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ëÂÐ±þ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò²óÉü¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°Í½ËÉÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¤âÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯
YouTube¤Î¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÅê¹Æ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤·¤Æºï½ü°ÍÍê¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤¬µ®¼Ò¤òÈðëîÃæ½ý¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÍÍê¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°²è¤òºï½ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁè¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢ºï½ü°ÍÍê¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Êó¹ð¤äºï½ü°ÍÍêÊýË¡¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
