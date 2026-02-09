プレ値で買うしかなかった「ノマド」が受注再開

スズキは2025年10月27日、長らく受注停止が続いていた「ジムニーノマド」について、2026年1月30日より注文受付を再開すると発表しました。

その後のユーザーからの反響はどうなっているのでしょう。首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「“新”ジムニーノマド」です！ 画像で見る（30枚以上）

2025年1月30日、小型四輪駆動車「ジムニーシエラ」の5ドア仕様であるジムニーノマドが発表されるやいなや注文が殺到し、わずか4日間で月販目標である1200台を大幅に上まわる約5万台の注文が殺到。結果として、あっという間に新規受注を停止する状況となってしまいました。

そんなジムニーノマドは、インドのグルガオン工場で生産され、日本に輸入されている「輸入車」でもあります。

JAIA（日本自動車輸入組合）が公表している「2025年11月度輸入車新規登録台数」によると、スズキの新規登録台数は4219台でした。同月前年が1704台であったことを考慮すると、あきらかに増えていることが分かります。

ちなみに、2025年1月から11月までの累計台数は3万9009台であり、同時期の2024年の台数は4402台でした。

スズキは2024年10月に発売されたコンパクトSUV「フロンクス」を同様にインドから輸入していますが、2025年の大幅な輸入増加はジムニーノマドの導入が関係している可能性が高そうです。

2025年7月には日本向けのジムニーノマドの生産台数を月間3300台に増産すると発表されたものの、同月下旬からは出荷が停止。8月26日に再開されて現在にいたります。

ジムニーノマドのボディサイズは、全長3890mm×全幅1645mm×全高1725mm、ホイールベースは2590mmです。

ちなみに、3ドア仕様のジムニーシエラのボディサイズは、全長3550mm×全幅1645mm×全高1730mm、ホイールベースは2250mmです。

ジムニーシエラに対して全長およびホイールベースを延長し、後席乗員の着座位置を後方に移動することで、後席の乗降性・居住性向上と荷室空間の拡大を実現し、ロングドライブでの快適性を高めました。

悪路走破性を維持しつつ、ホイールベースの延長とリアドアの装備により、後席の居住性および快適性向上を実現した4人乗りのモデルです。

ジムニーシリーズの特長であるラダーフレームもジムニーノマド専用のものが造られ、重量増加に対して必要な剛性を確保したほか、「FRレイアウト」、「副変速機付きパートタイム4WD」、「3リンクリジッドアクスル式サスペンション」などの車体構成を継承しています。

またホイールベースを延長したことにより、高い直進安定性と操縦安定性を実現しています。

さらに、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブレーキサポート」を標準装備しており、アダプティブクルーズコントロール（ACC）を採用するなど、機能面も充実しています。

ジムニー（シエラ含む）は魅力的だけれど、3ドアではファミリーカーとして使うには不便さを感じる場面があるかもしれないし…と、購入を躊躇していた人にとって、ジムニーシエラの存在はまさに理想的なパッケージなのです。

しかし、ジムニーノマドが欲しくても注文を受けつけてもらえず、どうしても今すぐに欲しいのなら、プレ値（プレミアム価格）の中古車を手に入れるしかないという状況が続いていました。

そんなとき、2026年1月30日より注文受付を再開するとメーカーから発表があったのです。

はたしてスズキの販売店には、どのような反響の声が寄せられているのでしょうか。

注文受付再開で販売店に寄せられた声とは

2025年12月下旬、首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみたところ、次のような反響が聞かれました。

「（2026年）1月30日より注文受付を再開する場合、どうすればいいのかというお問い合わせを定期的にいただいております。

事前予約はできないのか、あるいはスズキのクルマの乗っている友人や知人の紹介なら優先してもらえるのか…などなど、ジムニーノマドの受注再開を心待ちにしているお客様からの、切実な思いが伝わってきます」

「ジムニーノマド」が欲しい人は販売店へ急げ！

他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「『今回も受注開始後、すぐに受注停止になってしまうのか』といったお声をいただくこともしばしばです。

こればかりは私たち現場のスタッフも何とも申し上げられません（※編集部注記：その後、抽選による受付であることが発表されました）。

本心では、これだけ欲しいと思っていらっしゃるお客様がいる以上、早く安定供給できないかと願っている次第です」

※ ※ ※

スズキはその後2026年1月15日に追加の情報を発表し、受注再開にあたり、納車順は申し込み順ではなく抽選で決定することを明らかにしました。

抽選期間は1月30日から2月28日までと設定され、スズキの公式ウェブサイトには「ジムニー ノマド 受注再開ご案内ページ」が開設されています。

また今回の受注再開にあわせ、スズキはジムニーノマドに一部仕様変更（一部改良）を実施し、先進運転支援機能のアップデートを図りました。ACCも全車速追従機能付となり、車線逸脱抑制機能も標準化されています。

このほかボディカラーに新色「グラナイトグレーメタリック」を追加するなど、細部の仕様変更や装備の充実なども同時におこなわれました。発売は7月1日の予定です。

なお3月1日以降は、通常通りの注文受付に戻るとのこと。ジムニーノマドが欲しい人は、取り急ぎ2月中に販売店へ向かったほうがよさそうです。