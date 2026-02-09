¡ã¿·1Ç¯À¸¤Î½àÈ÷¡ä½Õ¤«¤é¾®³ØÀ¸¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡©
Ì¤½¢±à»ù¤«¤é¾®³Ø¹»¤Ø¤È¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤¬¼ç¼´¤È¤Ê¤ëÀ¸³è¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤â½àÈ÷¤ä¿´¹½¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÆþ³ØÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ï´°àú¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Æþ³ØÁ°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù
½Õ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤â¤Ä¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡£³Ø½¬ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æþ³Ø¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢ÌÂ¤¦¥Þ¥Þ¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò´Þ¤á¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÏÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤À¤Ã¤¿¡£Æþ³Ø¤Þ¤Ç¤ËÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤Ï½ñ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÌ¾Á°¤ÏºÇÄã¸Â½ñ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¤±¤ê¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢Æþ³Ø¼°¤Î¼¡¤ÎÆü¤«¤é»ý¤Áµ¢¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÇÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¡Ù
Ì¤½¢±à»ù¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤ÏÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÉ®¼Ô¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤È»ý¤ÁÊª¤Ë¼«Ê¬¤ÇÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÌ¾Á°¤À¤±¤Ï½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤«¤é³Ø½¬¤ÎÄÌÃ£¤ò¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë
¡Ø¾®³Ø¹»¤«¤é¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ï½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡Ù
¡Ø¡È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤á¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð½ñ¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡É¤È¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
Æþ³ØÁ°¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ï¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»Ø¿Ë¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¡£¾®³Ø¹»¤Î¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¤³¤ÈÆ±¤¸³ØÍÑÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶µ²Ê½ñ¤â¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¡£¼è¤ê°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»öÁ°¤Ë²ÈÄí¤ÇÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ñ¤«¤ì¤¿¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤¬º¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤êºÇÄã¸Â¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤Ê¤ª°Â¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»öÁ°¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À
¡Ø¡Ö²¿¤â¶µ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¤¤¤¦³Ø¹»Â¦¤ÎÀâÌÀ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù
³Ø¹»¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ÈË¬¤Í¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖºÇÄã¸ÂÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤°¤é¤¤¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥Þ¥Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö²¿¤â¶µ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¼ø¶È¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÉáÄÌ¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤Û¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ä¥«¥¿¥«¥Ê¡¦¿ô»ú¡¢´ÊÃ±¤Ê·×»»¤ÏÆþ³ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù
¡Ø2·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê¤È¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ï´°Á´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é´ÊÃ±¤ÊÊ¸¾Ï¤Ê¤é°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÆÉ¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤«¤Ê¡Ù
¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ºº¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½õ¸À¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤ò½¬ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ø¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤«¤ÄÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Æþ³ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î³Ø½¬¤ÏÁá¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬µÈ
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¤½¢±à»ù¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤ÎÎý½¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ½¸ÃÄÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñ¤¯ºî¶È¤À¤±¤Ï·±Îý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æþ³ØÄ¾Á°¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ê¸»ú¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë4¡Á5ºÐº¢¤òÌÜ°Â¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÆÃÀ¤äÀ³Ê¤ò²ÃÌ£¤·¡¢¾å¼ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æþ³ØÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»¨»ï¤äÄÌ¿®¶µ°é¤Î¶µºà¤Ç¤âÆÉ¤ß½ñ¤¤ÎÎý½¬¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿Æ¤â»Ò¤âÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£