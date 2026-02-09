¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÎÅýÀ©¶¯²½¡¡¼óÁêË¬ÊÆÁ°¤ËÆþ¿¢ÃÏ³ÈÂç¿Þ¤ë
¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¡ÊCNN¡Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÎË¬ÊÆ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀêÎÎ¤òÂ³¤±¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤ËÂÐ¤¹¤ëÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼£°Â³ÕµÄ¤Ï8Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î¶¯À©ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹ñ²È¤È¤·¤ÆÆþ¿¢ÃÏ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÁ¼ÃÖ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ò¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÎAÃÏ¶è¤ÈBÃÏ¶è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¶¯À©ÎÏ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¡£Î¾ÃÏ¶è¤Ï¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¼£°Â´ÉÍý¤òÃ´¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾ÃÏ¶è¤ÏÊ»¤»¤Æ¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÎÌó40¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¤Þ¤¿¡¢Æþ¿¢ÃÏ³ÈÂç¤Î¤¿¤áÀ¾´ß¤ÎÅÚÃÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¼èÆÀ°Ñ°÷²ñ¤òºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥í¥ó»Ô¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¥æ¥À¥ä¿ÍÆþ¿¢¼Ô¤Ë·úÀß¤È»ÔÀ¯±¿±Ä¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¡¢Æþ¿¢¼Ô¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î»ÔÅö¶É¤Ë»ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¿¢ÃÏ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
Æþ¿¢¼Ô¤¬¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÎÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤â¼£°Â³ÕµÄ¤ÇÎ»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£Æþ¿¢³èÆ°¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÁÀ¤¦¡£
°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ë±¦¤Î¥Ù¥¶¥ì¥ë¡¦¥¹¥â¥È¥ê¥Ã¥ÁºâÌ³Áê¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¹½ÁÛ¤òËõ¾Ã¤µ¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢²¼¤ÇÆþ¿¢ÃÏ¤ÎµÞ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÊ»¹ç¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤òÄÉÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·×²è¤À¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï1967Ç¯¤ÎÀïÁè¤Ç¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ò¥è¥ë¥À¥ó¤«¤éÃ¥¤¤¡¢¹ñÏ¢¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬°ãË¡¤È¸«¤Ê¤¹¥æ¥À¥ä¿ÍÆþ¿¢ÃÏ¤Î·úÀß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£