¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É4ÈÖ¸õÊä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ë¡¡¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ò½é¼èºà¡õº£Ç¯¤Î¥¡¼¥Þ¥ó3Áª¼ê¤òÄ¾·â
2·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ç¯¤âµð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬µð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ò½é¼èºà¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë3Áª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¼èºà¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢2¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡£¥¥ã¥ó¥×Á°¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î4ÈÖ¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢ÎÏ¤ó¤ÇÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óËÜÎÝÂÇ30ËÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬¸«³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¦ÛØ¸¶ÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µîÇ¯4·î¤Î¼èºà¤Ç¿ä¤·Áª¼ê¤Ë·è¤á¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤3³ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡õ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÀô¸ýÁª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÛØ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¤Âç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àô¸ýÁª¼ê¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤Î¥Í¥¿¤Ï¤â¤Ã¤È¥¦¥±¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í¥¾¡¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¥Í¥¿¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤É¤Á¤é¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Îµð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼·ÑÂ³¤Î²¸¿Í¡¦´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¡£²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤ÏºÆ²ñ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÝÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´ÝÁª¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¸«³Ø¤·¤ÆÂçÄáÈîËþ¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÏÃ¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¡£²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»³粼Åê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤éÍî¤Á¤ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£