¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤¬ºòÇ¯£±£²·î¤Î±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÉé½ý¤«¤éÌó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÇÔÀï¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡Ö½ÉÅ¨¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹Áê¼ê¤Ë»´ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë£±£²»î¹ç¤Ç£±¾¡¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎºÇ¶á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ì·Àè¤Ï»°ãø¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁª¼êºÎÅÀ¤Ç»°ãø¤ò£¶ÅÀ¤È¤·¡Ö»°ãø¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥í¥¹¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤Û¤Ü·è¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»°ãø¤ÏÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢¤Þ¤À£±ÆÀÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±·î£±£¹Æü¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¸å¤Ë¤â¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÈà¤¬¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ºÆÉâ¾å¤¹¤ë¤Ë¤Ï»°ãø¤Î³èÌö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£