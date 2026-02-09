¡Ú°é»ù¡ÛÉÔ´ïÍÑ¤Ê»Ò¤Î¼«¿®¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£Æü¾ï¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ò¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¡ÚÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡Û
ÍýÏÀ4¡§£¶¤Ä¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á①
¡ûÍýÏÀ²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª²áÉÒ¤Ï´·¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤ê°Â¿´¤µ¤»¤ë ´¶³ÐÃµµá·¿¤Ï´¶³Ð¤ò´®Ç½¤µ¤»¤ë ±¿Æ°´ë²è¡¦Î¾Â¦Åý¹ç¡¦¹³½ÅÎÏ±¿Æ°¡¦¥¹¥âー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î»Ù±ç
¡ÚÍýÏÀ²òÀâ¡Û´¶³Ð¤ÎÆ¯¤¤È¤Ä¤Þ¤º¤¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
¸ÇÍ´¶³Ð¡ÚÆ¯¤¡Û ¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤Ë´¶¤¸¤ë´¶³Ð ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¤ä°ÌÃÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð ½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë´¶³Ð ¡Ú¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Îº¤¤ê¤´¤ÈÎã¡Û ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¤ ¿Í¤ä¤â¤Î¤Ë¤è¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ë ÎÏ²Ã¸º¤¬¤ï¤«¤é¤ºÍðË½¤Ë¸«¤¨¤ë ÉÔ´ïÍÑ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¡¤Ê¤É ¡Ú¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¡Û
Âè2¾Ï¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¤¥áー¥¸
Á°Äí³Ð¡ÚÆ¯¤¡Û ÍÉ¤ì¤ä²óÅ¾¤ò´¶¤¸¤ë´¶³Ð ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë´¶³Ð ¡Ú¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Îº¤¤ê¤´¤ÈÎã¡Û Æ°¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤ ¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Æ¤Ê¤¤ ºÂ¤Ã¤¿»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤ ¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¤Ê¤É ¡Ú¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¡Û
Âè3¾Ï¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð
¿¨´¶³Ð¡ÚÆ¯¤¡Û ÄË¤ß¤ä½ë¤µ¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë´¶³Ð ¤â¤Î¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¤«¤é¿¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë´¶³Ð ¡Ú¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Îº¤¤ê¤´¤ÈÎã¡Û ¥·¥ã¥ïー¤ò·ù¤¬¤ë ÊÐ¿©¤¬¤¢¤ë »õËá¤¡¢ÄÞÀÚ¤ê¡¢ÆþÍá¤Ê¤É±ÒÀ¸¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÀ¸³è½¬´·¤ò·ù¤¬¤ë Ä¹Âµ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¡¤Ê¤É ¡Ú¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¡Û
Âè4¾Ï¡¡¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤à
Ä°³Ð¡ÚÆ¯¤¡Û ²»¤ò´¶¤¸¤ë¡ÊÊ¹¤¯¡Ë´¶³Ð ²»¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¡ÊÄ°ÃÎ³Ð¡Ë ¡Ú¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Îº¤¤ê¤´¤ÈÎã¡Û ²»¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ ÆÃÄê¤Î²»¤¬¶ì¼ê ²»¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡¡¤Ê¤É ¡Ú¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¡Û
¶¨Ä´±¿Æ°¡ÚÆ¯¤¡Û ÈùºÙ±¿Æ°¡Ê¼ê¤ä»Ø¤Î±¿Æ°¡Ë ÁÆÂç±¿Æ°¡ÊÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦±¿Æ°¡Ë ÌÜ¤ÎÆ°¤¤È¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ»È¤¦Æ°ºî ¡Ú¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Îº¤¤ê¤´¤ÈÎã¡Û ¥Ü¥¿¥óÎ±¤á¤¬¶ì¼ê¡¢¥¹¥×ー¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¡Ê¼êÀè¤¬ÉÔ´ïÍÑ¡Ë ¥¹¥¥Ã¥×¤äÊÒÂ¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¶ì¼ê Á´¿È¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡¡¤Ê¤É ¡Ú¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¡Û
Âè5¾Ï¡¡¿È¤Î¤³¤Ê¤·
´¶³ÐÍßµá¡ÚÆ¯¤¡Û °Â¿´¤Ç¤¤ë¡¢²÷Å¬¤Ê´¶³Ð¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÍßµá ¶ì¼ê¤Ê´¶³Ð¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍßµá µ¤»ý¤Á¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ËÉ¬Í×¤ÊÍßµá ¡Ú¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Îº¤¤ê¤´¤ÈÎã¡Û Æ°¤±¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë ¹¥¤¤Ê´¶³ÐÍ·¤Ó¤ËË×Æ¬¤¹¤ë ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶³Ð»É·ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤Ê¤É ¡Ú¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¡Û
Âè6¾Ï¡¡´¶³Ð¤ò´®Ç½¤¹¤ë
¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡Û¸ÇÍ´¶³Ð¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¡¡¸ÇÍ´¶³Ð¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Ê¤É´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦Æ°¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¡¢ÂÎ¤ä»ØÀè¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÇÍ´¶³Ð¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤ä´ØÀá¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡¢¶ÚÆù¤Î»È¤¤Êý¤¬Ä´À°¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤â·³¼ê¤ò£²Ëç½Å¤Í¤Æ¼ê¤Ë¤Ï¤á¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÀÞ¤ê»æ¤òÀÞ¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¡×¡Ö¤³¤³¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¼«¿®¤ò¼º¤ï¤»¤º¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£±¡¥¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼êÅÁ¤¦
£²¡¥¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Û¤á¤ë
£³¡¥Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Äー¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¦¥Ü¥¿¥ó¤Î¤¢¤ëÍÎÉþ¤ÏÈò¤±¤ë
¡¡¡¡¡¦¥º¥Ü¥ó¤Ï¥´¥à¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¦¥Ü¥¿¥ó¤ò¤«¤±¤ë»å¤òÄ¹¤á¤Ë¤·¤È¤¯¡¡¤Ê¤É
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Í·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÂÎ¤ä»ØÀè¤òÆ°¤«¤¹¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤òÂ¥¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¿¤éÀ¸³èÆ°ºî¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¸³èÆ°ºî¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âÃåÂØ¤¨¤äÊÒ¤Å¤±¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤È¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Îý½¬¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¡ÛÆ°¤«¤¹ÂÎ¤ÎÉô°Ì¤Ë´¶³Ð¤òÆþ¤ì¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë
¡¡¼êÀè¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢½àÈ÷±¿Æ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÍ·¤Ó¤ò¤¤¤ì¤ë¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ÂÄê¤¹¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ°¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ê·Ú¤Ë¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ëÍ·¤Ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ØÀè¤ò»È¤¦Í·¤Ó
¡¡ÀÎ¤«¤é¤¢¤ëÅÁ¾µÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»Ø¤º¤â¤¦¡¿¤¢¤ä¤È¤ê¡¿¤ª¤Ï¤¸¤¡¿Ç´ÅÚÍ·¤Ó¡¿¤ª¼ê¶Ì¡¿¥Óー¥ºÄÌ¤·¡¿¤æ¤Ó¤¢¤ß¡¡¤Ê¤É
¤ª¼êÅÁ¤¤
²ÈÄí¤Ç¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¢¤À¤Æ´ï¤Ç³È»¶¤¹¤ë¡×¡ÖÊñÃú¤ÇÀÚ¤ë¡×¡ÖÄ´Íý¤Ð¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤ë¡×¡ÖÈé¤à¤´ï¤ò»È¤¦¡×¡Ö¼ê¤ÇÈé¤ò¤à¤¯¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°ºî¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áë¤Õ¤¤ä¡¢ÀöÂõÊª¤Û¤·¡¢¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤Ê¤É¤âÂç¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¡ÖÍ·¤Ó¡×¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á´¿È¤ò»È¤¦¤è¤¤Æ°ºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q&A
Q.»Ò¤É¤â¤¬¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤·¤ÆÊâ¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚA¡Û
¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤ÞÀè¡¢Â¼ó¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢¤Ò¤¶¡¢ÂÀ¤â¤â¡¢¸Ô´ØÀá¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÍ´¶³Ð¤Ë´¶³Ð¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤È¤ì¤ë¤Î¤ÇÁ°Äí³Ð¤Î»É·ã¤È¤·¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´í¸±¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶³Ð¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤â¼«Á³¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
【出典】『発達が気になる子の感覚統合遊び』著:藤原里美