仕事とプライベートの混線を断つ！琉球風水に学ぶ「不運ゼロ」な在宅ワークの切り替え習慣とは？【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

在宅ワークの日は仕事とプライベートを上手に切り替えると仕事がはかどる

琉球風水では、仕事、食事、休憩の場所は分けることが理想！

コロナ禍になり、在宅ワークをする人が増えました。仕事部屋があればいいのですが、食卓やリビングのテーブルにパソコンを広げている人も多いでしょう。琉球風水でいえば、仕事、食事、休憩の場所は分けることが理想です。しかし、それが難しかったとしても、少しの工夫で在宅ワークの場所を運気のチャージスポットにできるのです。

ポイントは、“切り替え”です。食事・休憩の際に、パソコンを出したままにしていないでしょうか。食事・休憩のときは、パソコンの電源を抜き、仕事道具とともにテーブルから片づけてください。そして、仕事に戻るときにあらためてパソコンを出して、作業を再開しましょう。

琉球風水では、仕事とプライベートは切り替えることが大切と考えます。しかし、今は、それが難しい時代です。スマホの登場によって、自宅でも仕事のやりとりをしなくてはいけなくなりました。琉球風水でいえば、こうした状況はＮＧです。不運ゼロ生活は仕事とプライベートを切り替えることが大切なのです。

ちなみに、在宅ワークで仕事運を上げたいなら、東を向いて仕事をしましょう。東は、太陽の上昇とともに前向きになり、仕事運がアップする方角です。

【出典】『不運ゼロ生活』著：琉球風水志 シウマ