¡ÚÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡Û¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¤Ï¥¹¥é¥¤¥É³«ºÅ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤¯ºäÏ©¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡¡¿Ø±Ä¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡Âè£·£¶²óÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£²·î£±£°Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£²·î£¹Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡ºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¶ª£Ã£Ô°ÊÍè£²¤ÄÌÜ¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼¯¸ÍÍº°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹Á°Æü¤ÏÈþ±º¡¦ºäÏ©¤Ç£¶£³ÉÃ£¶¡½£±£µÉÃ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿¿å½Ð½õ¼ê¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½ç±ä¤Î¡Ë±Æ¶Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢Á÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÏ¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¡££¸Æü¤Ë¤âºäÏ©¤Ç£¶£²ÉÃ£´¡½£±£µÉÃ£´¤Î»þ·×¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬£²Æü¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£