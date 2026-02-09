JR±§ÅÔµÜÀþ¤Ç²ÍÀþ¤¬2¤«½êÃÇÀþ¤·ÄäÅÅ¡¡»ÏÈ¯¤«¤é±§ÅÔµÜÀþ¤Îµ×´î±Ø¡Á¾®»³±Ø´Ö¤Ê¤É¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï±¿Å¾ºÆ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß
¤¤Î¤¦Ìë¡¢JR±§ÅÔµÜÀþ¤Ç²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·¡¢±§ÅÔµÜÀþ¤Ê¤É¤¬°ìÉô¶è´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ15Ê¬¤´¤í±§ÅÔµÜÀþ¤¬ÄäÅÅ¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Áö¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·¸°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÌîÌÚ±Ø¤«¤é°ñ¾ë¸©¤Î¸Å²Ï±Ø¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¡¢²ÍÀþ¤¬2¤«½êÃÇÀþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¢§±§ÅÔµÜÀþ¤Îµ×´î±Ø¤«¤é¾®»³±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤È¡¢¢§¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î¾å²¼Àþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï±¿Å¾ºÆ³«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Àè·î¤Ë¤â²ÍÀþ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç»³¼êÀþ¤Ê¤É¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
