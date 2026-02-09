日本時間7日未明にNHKで放送されたミラノ・コルティナ五輪の「開会式」の平均世帯視聴率は7日午前5時からの部が5・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが9日、分かった。個人視聴率は2.8％。午前3時58分から5時までの部は世帯が3.2％、個人が1.4％だった。

雪と氷の祭典、第25回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心にイタリア国内4カ所で同時に開会式を行い、開幕した。

開会式はミラノらしい最先端のファッションと演出、そして音楽に彩られた。開始から約40分後に始まった選手入場。イタリア語で「GIAPPONE」と表記される日本は、34番目に登場した。メイン会場のサンシーロでは、スピードスケート男子の森重航が旗手を務め、日の丸を堂々と掲げた。

NHKの生中継には実写映画化された人気漫画「テルマエ・ロマエ」などで知られる漫画家のヤマザキマリさんがゲスト解説を務めた。絵の勉強などのため17歳でフィレンツェに渡り、現在もイタリア在住。高速トークでさまざまな雑学を盛り込むなど、“細かすぎる解説”で視聴者を楽しませた。

【過去の冬季五輪開会式平均世帯視聴率】

▼北京五輪＝21・3％（22年2月4日20：58）▼平昌五輪＝30・1％（18年2月9日19：55）▼ソチ五輪＝13・7％（14年2月7日25：08）▼バンクーバー五輪＝25・4％（10年2月13日10：55）▼トリノ五輪＝6・2％（06年2月10日27：55）、12・0％（同11日5：00）▼ソルトレークシティー五輪＝19・4％（02年2月9日10：55）▼長野五輪＝35・8％（1998年2月7日11：00）▼リレハンメル五輪＝16・9％（94年2月12日23：58）▼アルベールビル五輪＝5・0％（92年2月8日24：50）▼カルガリー五輪＝2・5％（88年2月14日5：00）▼サラエボ五輪＝17・2％（84年2月8日22：15）▼レークプラシッド五輪＝0・7％（80年2月13日28：25）、0・5％（同14日5：00）▼インスブルック五輪＝15・5％（76年2月4日22：15）▼札幌五輪＝24・8％（72年2月3日10：05）