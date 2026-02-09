¼«¸ÊÇË»º¤ò¹ðÇò¤·¤¿32ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ¥°¥é¥É¥ë¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤ªåºÎï¡ª¡×¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª
¡¡²áµî¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤ò¤·¤¿32ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ¥°¥é¥É¥ë¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ë¡Ö¤ªåºÎï¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«¸ÊÇË»º¥·¥ó¥Þ¥Þ¡Ê32ºÐ¡Ë¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õ¿åÃå»Ñ
¡¡ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°È´¤¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¼«¿È¤âÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î3¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä3¿Í¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Þ¤Î»ëÅÀ¤«¤éËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤ò¤·¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â»Ï¤á¤¿Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¡Ê32ºÐ¡Ë¡£¸½ºßÅÔÆâ¤Î£±LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç4ºÐ¤ÎÌ¼¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊ¿Àî¤À¤¬¡¢¼«Âð¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤È¡Öº£¤«¤é¡ÊÌ¼¤ò¡ËÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÈþ¤·¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤ªåºÎï¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»£±ÆÁ°¤Î³Ú²°¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤Ç¸ý¸µ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Ï¤á¸ý³Ñ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÊ¿Àî¡£¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡Ê¸ý¸µ¤¬¡Ë¤æ¤ë¤à¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤ÏÈþµÓ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤È¤«ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª²Û»Ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÇÌîºÚÃæ¿´¤Ç¤¹¤Í¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¡Ö¼«Ê¬¤¬åºÎï¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Æü¡¹¤Î»Å»ö¤È¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£È©¤¬åºÎï¤À¤È¶À¸«¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£