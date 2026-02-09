¥½¥±¥Ã¥Ä¤¬£Ó¹â¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤È£²£¶Ç¯£³·î´üÍø±×¡¦ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤ò¹¥´¶
¡¡¥½¥±¥Ã¥Ä<3634.T>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Î£¹£²£¸±ß¡£Á°½µËö£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£³·îËöÆü»þÅÀ¤Î³ô¼ç¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯£³·îËöÆü»þÅÀ¤Ç£±Ã±¸µ¡Ê£±£°£°³ô¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê£±£µ£°£°±ß¡Ë¤«£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥º¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê£³£°£°£°±ß¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½é²ó¤Î£²£¶Ç¯£³·îËö´ð½àÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö£±Ç¯Ì¤Ëþ¤Î³ô¼ç¤Ë¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥®¥Õ¥È¥«ー¥É£³£°£°£°±ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÃ±ÆÈ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£³£±£°£°Ëü±ß¤«¤é£³£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´ü£·£¶£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ò£²£´£°£°Ëü±ß¤«¤é£´£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±²¯£³£¹£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£´±ß¤«¤é£µ±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çä¾å¹â¤Ï£±£±²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÎÏ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¸ú²Ì¤ÇÁÆÍø±×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£·²¯£¹£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£°¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£²£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü£±²¯£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×£³£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¹£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÃ±ÆÈ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£³£±£°£°Ëü±ß¤«¤é£³£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´ü£·£¶£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ò£²£´£°£°Ëü±ß¤«¤é£´£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±²¯£³£¹£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£´±ß¤«¤é£µ±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çä¾å¹â¤Ï£±£±²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÎÏ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¸ú²Ì¤ÇÁÆÍø±×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£·²¯£¹£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£°¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£²£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü£±²¯£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×£³£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¹£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS