¥Õ¥ë¥ä¶âÂ°¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¥«¥¤µ¤ÇÛ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¼ûÍ×¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ëº£´ü¤Ï°ìÅ¾ºÇ¹â±×¤Ø
¡¡¥Õ¥ë¥ä¶âÂ°<7826.T>¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ëÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£·£°£°±ß¹â¤Î£´£¹£¹£µ±ß¤Ç¥«¥¤µ¤ÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£¶·î´üÂè£²»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£·～£±£²·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤Î£¶£´£°²¯±ß¤«¤é£¸£¸£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ£³¡¥£´¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò£±£°£°²¯±ß¤«¤é£±£¶£µ²¯±ß¡ÊÆ±£·£³¡¥£°¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò£¶£°²¯±ß¤«¤é£±£±£°²¯±ß¡ÊÆ±£·£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£ºÇ½ªÍø±×¤Ï¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Áý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢±Ä¶È¡¦·Ð¾ï¡¦ºÇ½ªÍø±×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë·×²è¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£´£µ±ßÁý³Û¤Î£±£²£°±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï£¹£¶±ß¡Ë¤È¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¼ç¤Ë¹©¶ÈÍÑµ®¶âÂ°¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»Ô¾ì¤äÄÌ¿®»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤¬³èÈ¯¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¼ûÍ×¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÅÅ»ÒÉôÌç¡¢ÇöËìÉôÌç¤Î¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤Êµ®¶âÂ°¸¶ºàÎÁ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó»Ù±çÉôÌç¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¡££±£²·îÃæ´Ö´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬£´£³£¹²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶£³¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬£·£´²¯£´£³£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£¶¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬£µ£°²¯£±£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£¸¡¥£·¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¼ç¤Ë¹©¶ÈÍÑµ®¶âÂ°¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»Ô¾ì¤äÄÌ¿®»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤¬³èÈ¯¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¼ûÍ×¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÅÅ»ÒÉôÌç¡¢ÇöËìÉôÌç¤Î¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤Êµ®¶âÂ°¸¶ºàÎÁ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó»Ù±çÉôÌç¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¡££±£²·îÃæ´Ö´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬£´£³£¹²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶£³¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬£·£´²¯£´£³£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£¶¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬£µ£°²¯£±£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£¸¡¥£·¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS