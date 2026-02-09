【レポート】Snow Man向井康二『Dating Game』で受賞！亀梨が授賞式にサプライズ登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』。

このたび、2月6日～8日に開催されたアジア最大級のオールジャパンイベント『JAPAN EXPO THAILAND 2026』で、日タイの架け橋として貢献しているタイ人や日本人功労者に授与される「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を本作で主演を務めた向井康二が受賞。最終日に実施された授賞式に登壇し、W主演のマーチはビデオメッセージで応援コメントを披露し、共演したフルークとユドがお祝いに駆け付け喜びを分かち合った。

■「たくさんの愛をありがとうございます」（向井康二）

会場に集まった観客の大声援に迎えられ「サワディーカップ」と挨拶をしながらステージへ登壇。会場には、タイのファンだけではなく、日本のファンも駆けつけ、向井の登場に大盛り上がり。

2年ぶりの登場に「そうですね、このようにタイの皆さんに会えてうれしいです。基本的に日本にいるので、タイでこのようにお話しできる機会は多くないので、とてもうれしいです」と笑顔で心境を語りながら会場を見渡していた。「タイに何回も来られてますが、行ってみたいところや、やってみたいことは？」と聞かれた向井は、「低いボートにこういった感じで乗ってみたい」と体現する姿も。トーク中に「配信で見ている人もいるんですよね？ 盛り上がってますか？」と生配信で見ているファンへ感謝と気遣う姿を見せる向井にコメント欄も盛り上がりをみせた。

日タイの友好の懸け橋となってタイと日本を行ったり来たりしながら、ドラマなどに出演している向井。「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞し感想を聞かれた彼は、「ありがとうございます。タイの賞をとれるのはすごくうれしくて、昨年は『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』というドラマを撮影したのですが、裏でプロデューサーさん、スタッフのみなさん、通訳の方とお会いしたんですけど、ドラマでも賞をとったりしてすごく盛り上がってましたね。たくさんの愛をありがとうございます」と感謝の意を述べた。

この日はアワード受賞ということもあり、たくさんの応援が届いているということで、まずはドラマでW主演で共演したマーチからのおめでとうのメッセージが披露された。向井はタイ語で「今週マーチと焼肉に行って、カラオケに行って、ダーツバーに行きました。マーチ君は今長野にいると思います」と日本でマーチと再会した際の話を披露し、撮影が終わっても続く友情を垣間見ることができた。

マーチからのメッセージに加え、ふたつ目のサプライズで、共演したフルークとユドの登場に、向井は満面の笑顔に。久々の再会でハグをしつつ、「おめでとうございます。乾杯」と日本語を交えてはなすユド。「一緒に共演できてうれしかったです。この賞は康二さんのためにある賞です」とフルークは笑顔でお祝いを述べた。

ユドがドラマで共演した際の向井の印象を「本当に頑張る人で、撮影が終わっても部屋に帰ってセリフの練習をしていて、お母さんとタイ語の確認をして、夜遅くまで練習していた、本当に努力の人」と称賛していた。共演した3人が久々に揃う素敵な場を喜ぶファンが、配信のチャット欄で、「何でマーチ君今日本にいるの???」というツッコミのコメントが多数寄せられ、現地でも配信でも盛り上がりを見せていた。

MCが「まだまだサプライズはあるんです」と言い、ワクワクしている向井のもとに、亀梨が登壇。向井の為に予定を調整して登壇したと明かした亀梨から「受賞おめでとうございます。ドラマや映画に出演してて、タイとの懸け橋として活躍されていて、是非タイにまつわる何かで一緒に何かやりたいですね」と言われ、「今年は何か一緒にやりましょうか？」とうれしそうに語っていた。

最後のサプライズはなんとお母さんからの手紙が登場。「康二♡♡♡♡本当におめでとうございます。この賞を受賞出来て、本当によかったね。お母さんはとてもうれしいです。お母さんの子供に生まれてきてくれて本当にありがとうございます」という心温まるメッセージに、向井ではなくMCが涙ぐむ様子に優しくツッコみを入れる向井だったが、MCから渡されたお母さんの手紙を大事にふところにしまっている姿が微笑ましかった。

本作は2月25日にBlu-ray＆DVD BOXの発売を控え、未発表だった特典映像の詳細が解禁され、見どころを紹介する30秒の映像も公開された。

