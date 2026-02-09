乃木坂46、41stシングルリリース決定！フォーメーションは『乃木坂工事中』にて発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が、4月8日に41stシングルをリリースすることが決定。冠バラエティ番組『乃木坂工事中』にて発表された。

■フォーメーションは2月15日放送の『乃木坂工事中』にて解禁

2025年は39thシングル「Same numbers」にて『第76回NHK紅白歌合戦』への出演や、『第67回輝く！日本レコード大賞』の特別賞を受賞するなど多岐にわたり活躍した乃木坂46。40thシングル「ビリヤニ」では新加入したばかりの6期生がダブルセンターを務めるなど、大きな話題に。1月には7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリースし、新体制となった乃木坂46の“今”を表現する作品となった。

そしてこのたび、41stシングルのリリースが決定。2月15日放送の『乃木坂工事中』にて、今作のフォーメーションが発表となる。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「（タイトル未定）」

