¡ÚWBC¡Û¼õÆñÂ³¤¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¡Ä2¿ÍÂÎÀ©¤ÎÊá¼ê¤¬¹üÀÞÎ¥Ã¦¤Ø¡ÖÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡×¤È¸½ÃÏ¤ÏÊóÆ»¡¡¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç4Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÈáÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï9Æü¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ÎÖÃºß·®¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡ËÊá¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¹üÀÞ¤Î¤¿¤á¡¢Âç²ñ½Ð¾ì¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î½Ð¾ìÅÐÏ¿Áª¼ê¤¬6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÏÂåÉ½Æþ¤ê¡£¤¿¤À¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç±¦¼ê»Ø¤ò¹üÀÞ¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢WBC¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å½Ð¾ìÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀµÊá¼ê¤ÏËÑÅì¸¶¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡áLG¡Ë¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢37ºÐ¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ï¹µ¤¨Êá¼ê¤ÎÌò³ä¤¬Ç»¸ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½¤ÇÊá¼ê¤Ï2¿Í¤·¤«ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ë¤â±¦¼êÃæ»Ø¤ÎÉé½ý¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á×À®Ê¸¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ë¤âÏÆÊ¢¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÈ¯¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿160¥¥í±¦ÏÓ¡¢Ê¸ÅïÃì¡Ê¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡á¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤â¸ª¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÀï¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤ËÉé½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ïº£²ó¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¶âµü½Ó¡Ê¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡áNC¡Ë¤¬ÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤ÈÊóÆ»¡£¼¡À¤ÂåÊá¼ê¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤È¤â¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤éº£²ó¤ÎWBC¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºò½©¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¼ê¤ò¹üÀÞ¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ºò½©¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞWBC¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ðµ¤¤ÎÆÇ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£