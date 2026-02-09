ÃæÆ»¡¢·ã¿Ì¡¡»ÞÌî»áÍîÁª¤Ç¡ÖÅöÌÌ¤Ï»ÄÌ³½èÍý¡×ÌµÇ°¤Î£Ø¹¹¿·¡¡°Â½»»á¡¢¾®Âô»á¡¢²¬ÅÄ»á¤é½ÅÄÃ¤¬¼¡¡¹ÇÔÀï
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Ï£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Îò»ËÅªÂç¾¡¡£°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤¬¼¡¡¹¤ËÍîÁª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë£´¶è¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»¤Î¶¦Æ±´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ë°Â½»½ß»á¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦¿¹²¼ÀéÎ¤»á¤ËÇÔ¤ì¤ëÂçÇÈÍð¡£°Â½»»á¤ÏÈæÎã¤Ç¤âÉü³è¤Ç¤¤ºÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ä¼ê£³¶è¤Ç¤Ï½ÅÄÃÃæ¤Î½ÅÄÃ¡¦¾®Âô°ìÏº»á¤¬ÍîÁª¡£ÈæÎã¤Ç¤âÉü³è¤Ç¤¤ºµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì£µ¶è¤Ç¤Ï»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤ËÇÔ¤ì¤ëÂçÇÈÍð¡£¤³¤Á¤é¤âÈæÎãÉü³è¤â³ð¤ï¤º¡£»ÞÌî»á¤Ï°ìÌëÌÀ¤±£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ÞÌî¹¬ÃË¤Ç¤¹¡¡ÎÏµÚ¤Ð¤º¤´´üÂÔ¤ËÇØ¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Î¤´»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÅöÌÌ¤Ï»ÄÌ³½èÍý¤ÇÈ¯¿®¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Å¤Í¤Æ¡¢¤´»Ù±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï£Ø¤Î¹¹¿·¤ÏÂÚ¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»°½Å£³¶è¤Ç¤Ï²¬ÅÄ¹îÌé»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¿¦¤ËÇÔÀï¡£ÈæÎã½ÅÊ£Î©¸õÊä¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÅöÁª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¡ÖÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¼Ç¤¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£