¡¡¸©Æâ¤ÎÀì½¤³Ø¹»¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤¬£±·î£²£·Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Î´ØÆâ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¸©Àì½¤³Ø¹»³Æ¼ï³Ø¹»¶¨²ñ²£ÉÍ»ÙÉô¤Î¼çºÅ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡££±£±¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î£²£±¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¤òÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î²£ÉÍ»ÔÄ¹¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«½Ð¿È¤Î¥³¡¼¥Ã¥Æ¡¦¥¢¥Á¥ã¥ê¥²¡¦¥Á¥ã¥â¥Ç¥£¡¦¥À¥Ì¥Ã¥À¥é¡¦¥É¥À¥ó¥Ç¥Ë¥ä¤µ¤ó¡Ê¿ÀÆàÀî·ÐºÑÀìÌç³Ø¹»¡Ë¡£¡Ö¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥Ñ¡¼¥ê¤Î»í¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤è¤ê¤º¤Ã¤È¹¤¯¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥½¨¾Þ¤Î¤¦¤Á¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¾Þ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¶âÅì·®¡Ê¥¥à¥É¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê²£ÉÍ£Ù£Í£Ã£Á³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¶¦ÄÌ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¹ñ¤ÎÊ¸²½¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢Â¾¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÌÜÅª¤Ç£³£·²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£½Ð¾ì¼Ô¤Ï£µÊ¬¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÁÆâÍÆ¤äÈ¯²»¡¢É½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤¿¡£