¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡ÙMETAL BUILD¤Ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL BUILD ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×(13,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL BUILD ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×(13,200±ß)
¸¸¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤¬ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ËÜÍè¤ÎÄ¶Ä¹µ÷Î¥¹¶·âÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥¦¥§¥Ý¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥É¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¼«Î§Èô¹Ô·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤âÈ÷¤¨¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥å¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖMETAL BUILD ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¤ ¥ì¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à²þ(¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ver.)¡×¤ä¡ÖMETAL BUILD ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¤ ¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥«¥ó¥É¥ê¥Ð¥¤¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÁõÃå¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
