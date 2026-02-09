¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤¤¬ÂàÃÄ¤â¡Ä¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨²ÃÆþ¤ÏÂç¤¤¤¡ª¡©²òÀâ¿Ø¡Ö¥×¥é¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡×¡¢¡ÖÂç¤¤¤Êä¶¯¡×
¡¡2Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¤Èºä¸ýÃÒÎ´»á¤¬¡¢DeNA¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡Öºå¿À¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯²£ÉÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Êä¶¯¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¥±¥¤¤¬È´¤±¤¿·ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏËä¤Þ¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ºä¸ý»á¤â¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¥±¥¤¤Î¡Ë2Ëç¤¬È´¤±¤ë¤Î¤ÏÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤ò¤È¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£2ËçÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÂàÃÄ¤·¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù