Æü¸þºä46Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¡Ö¥Ü¥à¡×½éÉ½»æ¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÈÀê¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡ÛÆü¸þºä46¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬¡¢2·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Ü¥à¡×3·î¹æ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ËÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û18ºÐÆü¸þºä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Âç¤¤áT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÆ©ÌÀ´¶Êü¤Ä
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢16ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢¡Ø7²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡Ù³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿Àµ¸»»Ê¡£¥Ü¥à½éÉ½»æ¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢2·î14Æü¤¬19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£¤Þ¤º¤ÏÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤ÎÄ«¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£T¥·¥ã¥Ä¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¼êºî¤ê¥Á¥ç¥³¤ËÄ©Àï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²Ä°¦¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤ÆÃ¯¤«¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«ÆÍÁ³¤Î¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤â¡£
ºÇ¸å¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡¢¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¤Î»×¤¤½Ð¡¢¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢2025Ç¯¤Î³èÆ°¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¢¾®ºäºÚ½ï¡¢Æ£Öº²ÌÊâ¡¢AKB48¤ÎÅÄÃæº»Í§Íø¡¢ËÒ¸Í°¦çý¡¢¿¹ÀîÍ¥¡¢21´ü¸¦µæÀ¸¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û18ºÐÆü¸þºä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Âç¤¤áT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÆ©ÌÀ´¶Êü¤Ä
¢¡Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ö¥Ü¥à¡×½éÉ½»æ
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢16ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢¡Ø7²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡Ù³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿Àµ¸»»Ê¡£¥Ü¥à½éÉ½»æ¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢2·î14Æü¤¬19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£¤Þ¤º¤ÏÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤ÎÄ«¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£T¥·¥ã¥Ä¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¼êºî¤ê¥Á¥ç¥³¤ËÄ©Àï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²Ä°¦¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤ÆÃ¯¤«¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«ÆÍÁ³¤Î¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤â¡£
¢¡Æü¸þºä46¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¦¾®ºäºÚ½ï¡¦Æ£Öº²ÌÊâ¤é¤âÅÐ¾ì
¤½¤Î¤Û¤«º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¢¾®ºäºÚ½ï¡¢Æ£Öº²ÌÊâ¡¢AKB48¤ÎÅÄÃæº»Í§Íø¡¢ËÒ¸Í°¦çý¡¢¿¹ÀîÍ¥¡¢21´ü¸¦µæÀ¸¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û