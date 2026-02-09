上村ひなの（提供写真）

【モデルプレス＝2026/02/09】日向坂46の上村ひなのが、2月9日発売の「ボム」3月号（ワン・パブリッシング）裏表紙に登場する。

◆上村ひなの、河川敷で無邪気に振る舞う


日向坂46の三期生、16枚目シングルのカップリング曲『君と生きる』では、ひなた坂46のセンターを務める上村ひなの。ニット帽と手袋を身につけ河川敷で無邪気に振る舞うワンピース姿を披露したほか、真っ赤なニットと黒のショートパンツでは、豆から挽いたコーヒーに初挑戦。新しい環境へと向かうためのアップデートも完了だ。インタビューではこれまでの7年間、ひなた坂46、そして同期の三期生についても語っている。

◆表紙は日向坂46正源司陽子


今号の表紙は日向坂46の正源司陽子。そのほか、日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩、AKB48の田中沙友利、牧戸愛茉、森川優、21期研究生らが登場する。（modelpress編集部）

