小坂菜緒、藤嶌果歩（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/09】日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が、2月9日発売の「ボム」3月号（ワン・パブリッシング）に登場する。

【写真】日向坂46メンバー、ノースリーブで素肌輝く

◆小坂菜緒＆藤嶌果歩、バレンタインの思い出語る


2月27日公開の映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」で声優に挑戦した小坂と藤嶌の特別対談を公開。それぞれのバレンタインの思い出も聞いている。

◆表紙は日向坂46正源司陽子


今号の表紙は日向坂46の正源司陽子。そのほか、日向坂46の上村ひなの、AKB48の田中沙友利、牧戸愛茉、森川優、21期研究生らが登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】