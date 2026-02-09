ジップパーカ

ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フード裏にキュートな総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ジップパーカ」の紹介をします☆

 

ベルメゾン ディズニー「ジップパーカ」

 

© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

価格：4,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央ファスナー、両脇ポケット

左袖刺繍

素材：＜カットソー＞ポリエステル65％、綿35％（ミニ裏毛）、【フード裏部分】＜カットソー＞綿100％（天竺）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

 

着心地がよくお出かけにもぴったりなジップパーカ。

毎日着ても飽きのこないデザインで、コーデの強い味方になりそう！

ベーシックで着やすい無地デザインなのもポイントです。

また左袖には刺繍が施され、フード裏には可憐な総柄プリントも☆

「ミッキーモチーフ」と「くまのプーさん」の2種類のデザインがラインナップ。

 

ミッキーモチーフ（オフホワイト）

 

© Disney

 

「ミッキーモチーフ」デザインのジップパーカ。

どのようなコーディネートとも相性の良い、オフホワイトが基調となっています。

 

© Disney

 

フード裏には、ミッキーモチーフとお花の総柄デザインがあしらわれ、全体的に淡い色合いなのも上品で素敵！

 

© Disney

 

袖の緑と黄色の糸で施されたミッキーモチーフの刺繍がアクセントになっています。

 

くまのプーさん（ネイビー）

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

「くまのプーさん」デザインのジップパーカ。

ネイビーが大人っぽく、フード裏との色使いもかわいい☆

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

フード裏にはお花に囲まれている「くまのプーさん」の姿がプリントされています。

ほんわかとした雰囲気にほっこり☆

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

それから袖にはリラックスしたポーズの「くまのプーさん」の姿も！

ネイビーの生地に刺繍がオシャレに映えます。

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

＜素材アップ＞

程よい肉厚感のあるミニ裏毛素材を使用しています。

 

ファスナーは開けても閉めてもOK！

フード裏にかわいい総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ジップパーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

