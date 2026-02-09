フード裏にはミッキーモチーフとプーさんの総柄入り！ベルメゾン ディズニー「ジップパーカ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フード裏にキュートな総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ジップパーカ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ジップパーカ」
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：4,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央ファスナー、両脇ポケット
左袖刺繍
素材：＜カットソー＞ポリエステル65％、綿35％（ミニ裏毛）、【フード裏部分】＜カットソー＞綿100％（天竺）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
着心地がよくお出かけにもぴったりなジップパーカ。
毎日着ても飽きのこないデザインで、コーデの強い味方になりそう！
ベーシックで着やすい無地デザインなのもポイントです。
また左袖には刺繍が施され、フード裏には可憐な総柄プリントも☆
「ミッキーモチーフ」と「くまのプーさん」の2種類のデザインがラインナップ。
ミッキーモチーフ（オフホワイト）
© Disney
「ミッキーモチーフ」デザインのジップパーカ。
どのようなコーディネートとも相性の良い、オフホワイトが基調となっています。
© Disney
フード裏には、ミッキーモチーフとお花の総柄デザインがあしらわれ、全体的に淡い色合いなのも上品で素敵！
© Disney
袖の緑と黄色の糸で施されたミッキーモチーフの刺繍がアクセントになっています。
くまのプーさん（ネイビー）
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「くまのプーさん」デザインのジップパーカ。
ネイビーが大人っぽく、フード裏との色使いもかわいい☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
フード裏にはお花に囲まれている「くまのプーさん」の姿がプリントされています。
ほんわかとした雰囲気にほっこり☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
それから袖にはリラックスしたポーズの「くまのプーさん」の姿も！
ネイビーの生地に刺繍がオシャレに映えます。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
＜素材アップ＞
程よい肉厚感のあるミニ裏毛素材を使用しています。
ファスナーは開けても閉めてもOK！
フード裏にかわいい総柄プリントが施された、ディズニーデザイン「ジップパーカ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
